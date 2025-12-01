La Iași, iluminatul festiv al sărbătorilor de iarnă se deschide de Ziua Națională / În Piața Unirii se deschide și un patinoar

Spre deosebire de alte municipii din țară, Primăria Iași nu s-a grăbit să deschidă iluminatul festiv înainte de ziua de 1 Decembrie, primarul Mihai Chirică subliniind că își dorește ca ieșenii să păstreze „o legătură între frumusețile sărbătorilor de iarnă și Ziua Națională”, obicei pe care-l păstrează deja de câțiva ani. Chirica arată că pentru tot ce înseamnă organizarea sărbătorilor de iarnă, inclusiv pentru Revelion, municipalitate ieșeană a alocat un buget de 1 milion de lei. De asemenea, instituțiile/univeristățile și școlile au primit brazii ornamentali din partea Primăriei.

Edilul Iașului arată că Iașul nu va fi lipsit de evenimente speciale și spectacolele tradiționale, specifice sărbătorilor de iarnă, care vor începe după manifestațiile dedicate Zilei Naționale.

Iluminatul festiv de sărbători se deschide oficial de la ora 17:00, în zona bradului de pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt.

Târgul de Crăciun se deschide pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada I.C.Brătianu, cu 50 de căsuțe care au fost ornate cu cetină și o multitudine de luminițe. Ca în fiecare an, în zona intersecției dintre bulevardul Ștefan cel Mare și str. I.C.Brătianu a fost amplasată și o roată panoramică, alături de ansambluri de jocuri în cadrul Orășelului Copiilor.

La căsuțele din cadrul târgului, vizitatorii vor putea descoperi produse de marochinărie, blănuri, preparate din carne și lapte, suveniruri, obiecte artizanale, produse apicole, vin fiert și ceaiuri.

Primăria Iași anunță că în premieră în Piața Unirii a fost amenajat și un patinoar, care va fi deschis în perioada 1 decembrie 2025 – 18 ianuarie 2026, în intervalul orar 8.00 – 22.00.

Până în 11 ianuarie 2026, circulația rutieră rămâne închisă pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între intersecția cu strada Costache Negruzzi (Casa Modei) și strada I. C. Brătianu, precum și pe strada I. C. Brătianu, între intersecția cu bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Agatha Bârsescu. Poliția Municipiului Iași – Biroul Rutier și Poliția locală au anunțat că pot dispune și alte măsuri de organizare a circulației rutiere și pietonale, în funcție de necesități.