Rubio spune că discuţiile dintre SUA şi Ucraina privind războiul cu Rusia au fost productive

Oficialii americani şi cei ucraineni au avut duminică discuţii de aproximativ patru ore cu scopul de a găsi o soluţie pentru războiul dintre Rusia şi Ucraina.Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat ulterior că reuniunea a fost productivă, dar mai sunt multe de făcut pentru a se ajunge la un acord de pace, relatează AP.

„Nu este vorba doar de condiţiile care pun capăt conflictului”, a declarat Rubio. „Este vorba şi de condiţiile care asigură prosperitatea pe termen lung a Ucrainei. … Cred că astăzi am făcut progrese în această direcţie, dar mai sunt multe de făcut.”

Negocierile la nivel înalt din Florida au avut loc cu câteva zile înainte ca trimisul special al preşedintelui Donald Trump, Steve Witkoff, să se deplaseze la Moscova pentru a se întâlni cu liderul rus Vladimir Putin.

Rubio, Witkoff şi Jared Kushner, ginerele lui Trump, au reprezentat partea americană în cadrul discuţiilor, care au avut loc într-un moment delicat, în timp ce Ucraina continuă să respingă forţele ruse care au invadat ţara în 2022, în timp ce se confruntă cu un scandal de corupţie internă.

Diplomaţii s-au concentrat pe revizuirea unui plan propus de SUA, elaborat în cadrul negocierilor dintre Washington şi Moscova. Planul a fost criticat pentru că favorizează prea mult cererile Rusiei. La începutul întâlnirii de duminică, Rubio s-a concentrat pe liniştirea Ucrainei.

„Obiectivul final nu este, evident, doar sfârşitul războiului”, a spus Rubio. „Ci şi asigurarea unui sfârşit al războiului care să lase Ucraina suverană şi independentă, cu şansa la o prosperitate reală.” „Nu este vorba doar despre acorduri de pace”, a declarat diplomatul american de rang înalt”.

Rustem Umerov, şeful Consiliului de Securitate al Ucrainei, i-a răspuns lui Rubio exprimând aprecierea ţării sale pentru eforturile SUA, un mesaj adresat lui Trump, care a afirmat în repetate rânduri că Ucraina nu a fost suficient de recunoscătoare pentru ajutorul acordat de SUA în timpul războiului.

„Statele Unite ne ascultă”, a spus Umerov. „Statele Unite ne susţin. Statele Unite lucrează alături de noi.”

Umerov, care a apărut alături de Rubio pentru a face o scurtă declaraţie reporterilor după discuţii, a subliniat recunoştinţa Ucrainei pentru sprijinul acordat de SUA în timpul războiului care durează de aproape patru ani. Însă înaltul oficial nu a oferit niciun indiciu cu privire la eventualele progrese înregistrate în timpul discuţiilor.

„Obiectivul nostru este o Ucraină prosperă şi puternică”, a spus Umerov. „Am discutat toate chestiunile importante pentru Ucraina, pentru poporul ucrainean, iar SUA ne-a acordat un sprijin extraordinar.”