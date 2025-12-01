Militarii moldoveni participă la parada de Ziua Națională a României organizată la București

Militari ai Armatei Naționale a Republicii Moldova participă azi, de 1 decembrie, la parada militară organizată la București cu prilejul Zilei Naționale a României. Detașamentul moldovenesc a participat sâmbătă la antrenamentul general, desfășurat în zona Arcului de Triumf, alături de trupele române și contingentele străine invitate.

Republica Moldova va fi reprezentată de pacificatori ai Batalionului 22 de Menținere a Păcii „Căști Albastre”, precum și de militari ai Companiei Garda de Onoare, care vor defila cu drapelul național în cadrul ceremoniei oficiale.

La parada de luni sunt așteptați aproximativ 2.900 de militari, peste 200 de mijloace tehnice și zeci de aeronave ale Forțelor Aeriene Române și ale statelor partenere. Evenimentul este principalul moment festiv dedicat Zilei Naționale a României, sărbătorită anual pe 1 Decembrie.

Participarea Armatei Naționale a Republicii Moldova la parada militară de la București a devenit o tradiție începând cu anul 2014 și este privită drept un semnal de cooperare și solidaritate între cele două state.

Pentru buna desfășurare a paradei, autoritățile române au anunțat măsuri speciale de securitate și restricții temporare de trafic în centrul Capitalei.