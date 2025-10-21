Lavrov respinge ideea unui armistițiu imediat în Ucraina: Înghețarea războiului ar însemna uitarea cauzelor reale ale izbucnirii conflictului

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că o încetare imediată a focului și suspendarea luptelor pe linia frontului din Ucraina ar echivala cu o renunțare la rezolvarea „cauzelor reale ale conflictului”.

„Acum, de la Washington se aud apeluri potrivit cărora trebuie să ne oprim imediat, fără alte discuții. Să ne oprim, iar apoi istoria va decide. Dar dacă pur și simplu „ne oprim”, asta înseamnă să uităm de cauzele reale ale conflictului, cauze pe care administrația americană, odată cu venirea la putere a lui Donald Trump, le-a înțeles foarte clar”, a declarat Lavrov în cadrul unei conferințe de presă.

Șeful diplomației ruse a subliniat că un armistițiu fără eliminarea cauzelor conflictului, propus de Europa și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, este „total opus” celor discutate anterior de președinții Vladimir Putin și Donald Trump în timpul întâlnirii lor din Alaska.

„Încetarea focului acum ar însemna doar un lucru: o mare parte a Ucrainei ar rămâne sub conducerea unui regim nazist. În acea parte a Ucrainei este interzis prin lege un întreg limbaj, și nu orice limbaj, ci unul oficial al ONU, vorbit de majoritatea populației”, a adăugat Lavrov.

Declarațiile lui Lavrov au fost făcute la scurt timp după ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, alături de mai mulți lideri europeni, au emis o declarație comună în care își exprimă sprijinul față de apelul lansat de președintele american Donald Trump pentru un armistițiu în Ucraina, bazat pe actuala linie a frontului.

În cadrul aceleași conferințe, Lavrov a anunțat că a convenit cu secretarul de stat american, Marco Rubio, să mențină un contact telefonic constant pentru a continua discuțiile bilaterale între Moscova și Washington.

„Am convenit să continuăm aceste contacte telefonice pentru a înțelege mai bine unde ne aflăm și cum să ne îndreptăm în direcția corectă”, a declarat Lavrov în cadrul unei conferințe de presă susținute la Moscova.

Șeful diplomației ruse a precizat că, în cadrul convorbirii din 20 octombrie, cei doi oficiali „au discutat situația actuală” și posibilele modalități de pregătire a următoarei întâlniri la nivel înalt dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump.

„Am analizat cum putem pregăti o versiune a următoarei întâlniri, convenită în principiu între președinții Rusiei și Statelor Unite, pe care președintele american a propus să o organizeze la Budapesta”, a declarat Lavrov.