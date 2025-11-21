Lilian Carp minte despre armamentul de la Vama Albița. Se observă clar în imagini că avem un lansator nou de origine occidentală, produs în anul 2021

Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, a declarat că două persoane au fost reținute în cazul camionului cu armament depistat la vamă, ele sunt anchetate în prezent și speră că vineri vor fi mai multe detalii în acest caz. El a precizat că vehiculul nu a intrat în Moldova dinspre Ucraina.

„Noi avem un punct comun de trecere la Albița, care se află pe teritoriul României. Toate scanările se fac pe teritoriul României. Acum, scanarea acestei mașini a fost făcută la cererea unui vameș din Republica Moldova. Mai departe, s-a depistat această încărcătură cu muniții”, a precizat deputatul PAS, Lilian Carp.

„În ceea ce privește încărcătura și tipul de arme, armamentul este de producție sovietică sau rusească, și nu occidentală”, a adăugat parlamentarul.

Se observă în imagini că avem un lansator nou de origine occidentală din 2021, fapt ce ne arată că Lilian Carp minte s-au încearcă să manipuleze opinia publică. Vorbim de un act grav de trafic de armament ce pune în pericol securitatea NATO.

În imaginea de mai jos, lansatorul din colț, se vede cu ochiul liber anul de producție 2021 și cuvântul scris clar în limba engleză ”missile” (rachetă).