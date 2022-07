Macron, criticat dur în scandalul ”Uber Files”. Le Monde: Președintele francez a încheiat o înțelegere secretă cu compania

Preşedintele Franței, Emmanuel Macron a încheiat, pe vremea când era ministru al Economiei, o înțelegere secret cu Uber, la Bercy, dezvăluie cotidianul francez Le Monde, denunţat duminică de aleşi de stânga drept împotriva ”tuturor regulilor”, ”jefuirii ţării”, în urma publicării ”Uber Files”, o anchetă care are la bază mii de documente interne ale Uber trimise de o sursă anonimă cotidianului britanic The Guardian, care le-a împărtășit cu Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor (ICIJ) şi 42 de publicaţii partenere, relatează AFP. Macron, acuzat în scandalul ”Uber Files” de implantarea companiei americane în Franţa, pe vremea când era ministrul Economiei, şi-a ”asumat” marţi faptele de atunci şi a subliniat că şi-a ”făcut treaba”, relatează BFMTV şi JDD, citat de News.ro.

De asemenea, ziarul francez Le Monde abordează legăturile dintre compania americană şi Macron, pe vremea când acesta era minsitrul Economiei, în perioada 2014-2016.

De asemenea, ziarul francez conchide că a existat un ”deal” secret – pe baza unor măturii şi documente – între Macron şi Uber.

Cotidianul dezvăluie reuniuni în birou, la minister, numeroase discuţii – întâlnri, apeluri telefonice şi SMS-uri – între echipe de la Uber şi Emmanuel Macron sau consilierii săi.

Ziarul arată cu degetul anumite practici menite să ajute Uber să-şi consolideze poziţia în Franţa, de exemplu prin sugerarea companiei să prezinte amendamente ”cu cheia în mână” unor deputaţi.

Uber France, contactată de AFP, a confirmat organizarea unor reuniuni cu Emmanuel Macron: întâlniri care ”ţineau de responsabilitatea sa în calitate ca ministru al Economiei şi domeniului Digital, supervizând sectorul ”Vehicule de Tourisme avec Chauffeur” (VTC)”.

Palatul Elysée declară AFP că Emmanuel Macron, în calitate de ministru al Economiei, ”discuta în mod natural cu numeroase întreprinderi angajate în transformarea profundă a serviciilor care a avut loc în anii evocaţi, cu care convenea să facilizeze deblocarea anumitor blocaje administrative sau de reglementare”.

Însă şefa deputaţilor din cadrul La France Insoumise (LFI), Mathilde Panot, denunţă pe Twitter ”o jefuire a ţării”, prin faptul că Emmanuel Macron a fost atât ”consilier şi ministru al lui François Hollande, cât şi lobbiyst ale unei mulţinaţionale americane vizând să dereglementeze pe termen lung dreptul la muncă”.

Liderul Partidului Comunist Francez (PCF) Fabien Roussel denunţă ”dezvăluiri copleşitoare despre rolul activ jucat de către Emmanuel Macron, la acea vreme ministru, în facilitatea dezvoltării Uber în Franţa”, ”împotriva tuturor regulilor noastre, toate drepturilor noastre sociale dobândite şi împotriva drepturilor muncitorilor”.

”Uber merită o mică Comisie de Anchetă” parlamentară, consideră deputatul comunist Pierre Dharréville.

*Dacă ar trebui s-o fac din nou, aş face-o din nou

„Dacă ar trebui s-o fac din nou, aş face-o din nou (…). Trebuie să luptăm prin toate mijloacele împotriva şomajului în masă. Îmi asum deplin faptul că m-am întâlnit cu şefi de întreprinderi străine. Sunt mândru de asta. Dacă ei au creat locuri de muncă în Franţa, eu sunt mândru de acest lucru şi aş face-o din nou mâîine şi poimâine”, a subliniat şeful statului francez într-o vzită la Crolles, în Isère.

🔴 Startup un jour, #Startup Nation toujours..! Emmanuel #Macron décomplexé sur #Uber: « Je l’assume à fond, j’ai vu des chefs d’entreprise étrangers et j’en suis fier s’ils ont créé des emplois en France et je le referai demain et après demain» #UberFiles pic.twitter.com/dVl5c9XD1F

