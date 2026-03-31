MAE îndeamnă moldovenii să evite pelerinajele în Israel până pe 16 aprilie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din R. Moldova anunță că Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, Israel, va rămâne închis cel puțin până la data de 16 aprilie, conform deciziei autorităților israeliene, în contextul situației de securitate din zonă.

MAE atrage atenția că, în perioada apropiată sărbătorilor pascale și a tradiționalului pelerinaj pentru aducerea Focului Haric, deplasările în Israel sunt afectate direct de restricțiile de zbor.

Totodată, MAE avertizează că organizarea călătoriilor în această perioadă implică riscuri semnificative și un grad ridicat de incertitudine, existând inclusiv posibilitatea extinderii sau modificării restricțiilor fără preaviz.

În acest context, autoritățile recomandă cetățenilor să amâne deplasările planificate până după 16 aprilie și să evite participarea la pelerinaje în această perioadă.

De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să urmărească constant informațiile oficiale ale autorităților competente, întrucât situația rămâne volatilă și poate evolua rapid.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă monitorizarea informațiilor publicate pe pagina instituției, precum și pe cea a Ambasadei Republicii Moldova în Statul Israel.