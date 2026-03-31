Publicație ucraineană: Fără SUA, un atac balistic iranian asupra Europei ar fi detectat abia deasupra României. Doar germanii l-ar putea opri cu Arrow 3

Un scenariu în care Iranul poate ataca țările europene cu rachete balistice e destul de realist. La fel de real e faptul că un asemenea atac ar fi respins grație sistemului dezvoltat de apărare antirachetă care funcționează în Europa.

Totuși, unica lui problemă esențială e aceea că este american. Toate componentele lui, reunite într-o rețea unică de detecție și distrugere, sunt americane. Acest lucru trebuie privit prin prisma intenției – sau în cel mai bun caz doar a amenințării – actualei administrații americane de a părăsi în cele din urmă Europa și de a-și restrânge prezența în NATO, relatează publicația ucraineană Defense Express, citată de Rador Radio România.

Dacă presupunem că totuși se va întâmpla, situația privind respingerea unui atac balistic iranian ar fi complet diferită. Se poate începe de la faptul că țările europene nu au nici măcar un singur un sistem propriu, independent și unitar de apărare antirachetă, independent de SUA.

În al doilea rând lansarea unei rachete balistice iraniene spre Europa nu ar fi detectată imediat, deoarece țările europene nu dispun de o rețea de sateliți capabilă să detecteze lansarea de rachete balistice. Primii europeni care vor sesiza amenințarea vor fi francezii, grație radarului lor propriu OTH [cu rază lungă (500-4.000 km) – n.trad.] Nostradamus, aflat la 90 km vest de Paris.

Acest radar folosește reflexia undelor radio din ionosferă, permițând supravegherea dincolo de orizont. Distanța maximă declarată de detecție a țintelor e de 4.000 km, suficient cât să atingă regiunile nordice ale Iranului. Totuși, principalele probleme ale acestei metode radar sunt dependența de condițiile ionosferei, existența zonelor moarte și acuratețea scăzută. În realitate, radarul permite doar determinarea faptului că a avut loc o lansare și că e posibil ca ținta să fie Europa.

În timp ce racheta balistică iraniană cu rază medie ar urca și zbura deasupra Turciei, țările europene nu ar avea mijloace să o urmărească. Doar când racheta s-ar apropia de România, va fi urcat deja suficient de mult pentru a putea intra în zona de acoperire a radarului OTH britanic AN/FPS-132, situat la baza aeriană Fylingdales din estul țării, la 40 km de York.

Acest radar Raytheon face parte din sistemul american de apărare antirachetă, deși este deținut de britanici. Însă britanicii nu vor putea decât să urmărească, fie și cu mare precizie, traiectoria rachetei. Ei nu dețin nici un mijloc de o doborî.

Unica țară din Europa care ar putea încerca să o intercepteze, în cazul în care SUA nu s-ar implică, e Germania. Ea s-a dotat recent cu sistemul Arrow 3, amplasat la baza aeriană Feuerwehr Holzdorf, 80 km sud de Berlin.

Germanii vor putea detecta ținta folosind radarul EL/M-2080, parte a sistemului Arrow 3, dar vor putea face doar la aproximativ 900 km depărtare, adică atunci când racheta va fi ajuns deja deasupra graniței româno-ungare.

Totuși, acest lucru s-ar întâmpla doar cu condiția ca radarul EL/M-2080, care are doar acoperire sectorială, să fie orientat în acel moment spre Iran, iar nu spre Rusia. În același timp, parametriiArrow 3 referitori la raza de distrugere a țintei și la aria de acoperire sunt necunoscuți. Cu toate acestea, e cert că Arrow 3 poate intercepta cu succes rachete balistice iraniene.

Dacă racheta ar depăși însă posibilitățile sistemului german Arrow 3, doar anumite țări vor putea încerca interceptarea unei rachete balistice cu rază medie folosind sistemele Patriot SAM, care nu sunt proiectate pentru acest lucru. Și numai dacă sistemul ar fi deja în stare de alertă, ba încă și protejând anume obiectivul pe care iranienii intenționează să-l lovească.

Pe lângă Ucraina, doar Germania, Olanda, Suedia, România și Polonia dispun în Europa de un asemenea lux precum Patriot PAC-3. Concomitent, sistemele SAMP/T aflate la dispoziția Franței și Italiei sunt insuficiente chiar și pentru interceptarea eficientă a rachetelor balistice moderne de nivel operațional-tactic. Prin urmare, aceste țări cu greu ar putea face ceva împotriva rachetelor balistice cu rază medie.