Încă o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. Aparat de tip Shahed, monitorizat peste mai multe localități

Incidentele de securitate aeriană devin tot mai frecvente în Republica Moldova. O nouă dronă, de tip Shahed, asociată atacurilor rusești asupra Ucrainei, a survolat neautorizat teritoriul țării, fiind detectată și monitorizată de Armata Națională pe parcursul a peste 30 de minute.

Potrivit Ministerului Apărării, aparatul de zbor fără pilot a fost detectat la ora 21:29, după ce a traversat frontiera de stat din direcția localității Comarovka, regiunea Odesa, spre localitatea Șipca, Republica Moldova.

Drona a fost ulterior urmărită de sistemele de supraveghere aeriană deasupra mai multor localități, inclusiv Dubăsari și Orhei, deplasându-se spre nord la o altitudine de aproximativ 1700 de metri și cu o viteză estimată de circa 180 km/h.

Pe durata incidentului, autoritățile au activat procedurile de securitate. Autoritatea Aeronautică Civilă a restricționat temporar spațiul aerian în zona de nord a țării pentru 15 minute, în vederea asigurării siguranței zborurilor.

Monitorizarea a continuat până la ora 22:03, când drona a dispărut de pe radar în apropierea localității Clișova, raionul Orhei. Ulterior, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost redeschis la ora 22:18.

Despre incident au fost informate instituțiile competente, inclusiv Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Poliția de Frontieră.

Ministerul Apărării precizează că sistemele de supraveghere continuă monitorizarea spațiului aerian, în cooperare cu instituțiile naționale și partenerii externi, în contextul riscurilor tot mai frecvente generate de războiul din regiune.