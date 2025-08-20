Mai mulți șefi de la Guvern își suspendă activitatea ca să poată face campanie pentru PAS

Mai mulți secretari de stat de la Guvern și șefi de agenții și-au suspendat activitatea în perioada 29 august – 26 septembrie curent, așa cum prevede Codul electoral. Aceștia candidează pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

În ședința de astăzi a Guvernului au fost aprobat cererile de suspendare a activității venite din partea secretarului general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu, secretarului de stat la Ministerului Mediului, Gheorghe Hajder, șefului Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari.

De asemena, și-a suspendat activitatea Artur Mija, secretar general al Guvernului și Ana Calinici, secretar de stat al Guvernului.

De asemenea, au fost aprobate cererile a mai multor șefi și șefi adjuncți ai Oficiilor teritoriale ale Guvernului.