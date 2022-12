Maia Sandu a avut o întâlnire la nivel înalt în SUA: S-a Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților din Congresul SUA și cu Samantha Power, administratoarea USAID

Șefa statului Maia Sandu s-a întâlnit, la Washington cu Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților din Congresul SUA și cu Samantha Power, administratoarea USAID. În cadrul întrevederilor s-a discutat despre problema creșterii prețurilor la energie și perturbările economice cauzate de războiul din Ucraina și găsirea de soluții pentru a face față actualelor crize, transmite Replicamedia.md.

Șefa USAID a afirmat angajamentul de a sprijini măsuri suplimentare menite să contribuie la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova.

Din februarie, SUA au alocat aproximativ 320 de milioane de dolari în asistență pentru a ajuta Moldova să abordeze impactul economic, energetic, de securitate și umanitar al războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Totodată, s-a discutat despre concentrarea USAID pe parteneriatele cu Moldova pentru a consolida democrația, a sprijini cei aflați în linia de front în lupta împotriva corupției și pentru a promova dezvoltarea pe termen lung a economiei.

Lidera de la Chișinău a mulțumit Statelor Unite pentru că, timp de peste 30 de ani, a susținut Republica Moldova, inclusiv prin programele USAID.

„Începând cu anul 1992, datorită fondurilor de peste 1,7 miliarde de dolari oferite țării noastre, Statele Unite ajută Republica Moldova să-și modernizeze economia, creând întreprinderi mici și mijlocii; agricultura – în special, sectorul vitivinicol; să-și dezvolte turismul, industria ușoară și cea creativă”, a declarat Maia Sandu.

De asemenea, președinta R.Moldova a declarat că partenerii americani susțin angajamentul de a scăpa de corupție și de a reforma justiția, în consolidarea societății civile și a presei independente.

„Am mulțumit și pentru ajutorul angajat, de 75 de milioane USD ca asistență umanitară și aproape 124 de milioane USD ca asistență economică și de securitate, pentru a gestiona consecințele războiului din vecinătate și a face față celei mai grave crize energetice de până acum”, a subliniat Maia Sandu în cadrul întrevederii.

Alături de Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite, s-a discutat despre dificultățile pe care le întâmpină Moldova și întreaga regiune din cauza războiului Rusiei contra Ucrainei, și despre soluțiile pentru a face față actualelor crize.

„Am subliniat importanța sprijinului SUA pentru consolidarea democrației în țara noastră și pentru avansarea reformelor, în special după ce am devenit stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Am vorbit, de asemenea, despre riscurile de securitate regională și despre impactul crizei energetice asupra cetățenilor noștri și a economiei țării, și am spus că parteneriatul american este esențial pentru a le face față”, a mai spus ea.

Pe finalul întrevederii, lidera de la Chișinău i-a transmis președintei Nancy Pelosi aprecierea pentru experiența sa de peste trei decenii în politica americană, timp pe care l-a dedicat protecției și consolidării democrației în lume.

La rândul său, Nancy Pelosi a menționat în cadrul unei postăti pe Twitter că a discutat împreună cu Maia Sandu despre războiul din Ucraina, despre agresiunea continuă a Rusiei, despre imperativul de a proteja democrația și de a asigura independența și securitatea energetică regională.

It was an honor to meet with the Honorable @SanduMaiaMD, President of the Republic of Moldova today.

We discussed the war in Ukraine, Russia’s continued aggression, and the imperative to protect democracy and ensure regional energy independence and security. pic.twitter.com/yGHpxbhrco

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 5, 2022