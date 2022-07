Maia Sandu criticată pentru că a ridicat vocea la cetățenii care și-au „permis” să critice actuala guvernare (VIDEO)

Am vazut ieri vizita Maei Sandu in Parlita. Pana acum nu am criticat-o, dar ce am vazut ieri m-a enervat. Era clar din start ca lumea de la tara abia isi duce traiul de zi cu zi si e suparata si chinuita de nevoi. Dar atitudinea presedintei poporului si auto-lauda partidului sau m-a dat gata.

Oamenii ii acordau intrebari si pe alocuri reprosuri concrete, iar ea neaga ce i se reprosa, ceea ce ii absurd. Dovezile sunt inregistrate. Dar cel mai tare m-a scos din sarite felul cum aceasta ridica vocea la oamenii nenoriciti de bevoi, de parca ei ar fi plebea si ea regina pogorata din Olimp.

Draga presedinta, in scaunul „ceresc” te-au urcat cei la care dvs acum va uitati cu asa dispret. Da lumea asta nenoricita si chinuita a crezut in dvs si echipa dvs ca ii veti salva de la ceea ce au facut precedentii, insa au primit doar minciuni, incompetenta si aroganta.

Ce e cu aiureala asta ca pana in 2021 toti traiau prost ca erau doar scheme si se fura, iar acum nu, pentru ca au venit oameni „cinstiti”?

Cate scheme ati deconspirat si ati aratat la TV? Cineva a auzit si vazut vreo schema deconspirata? Ati urlat, impreuna cu ONG-ustii vostri ca la electricitate se fura cu 1 MDL mai mult, iar cand v-ati aciuat in jilturile ceresti ati scumpit-o aproape de 2 ori.

Urlati despre tizicul moldovenesc si despre schemele la gaz, iar cand ati preluat toata puterea in stat ati scumpit gazul de 5 ori!

De celelelalte produse mai bine tac.

Vine directorul CNA in studiouri si se plange ca e multa coruptie. Voi v-ati cretinizat cu totul? Asta e de datoria lui sa lupte cu ea, sau l-ati pus acolo un fel de Miss Moldova sa stea de frumusete?

Toate functiile sunt ocupate de ONGisti care nu au experienta practica in nici un domeniu, doar in coffe breakuri si invartit fonduri, in rest nici in management, nici investigatii operative, daca de exemplu vorbim de CNA, MAI sau SIS.

Voi ce ii tineti pe toti de prosti in tara asta? Mai dati-va o palma la oglinda si realizati ca sunt oameni care singur si-au croit drum in viata si nu sunt atat de cretini cum ii credeti voi! Ei a trebuit sa lupte singuri pentru a face o cariera, acasa si in strainatate, sau pentru a obtine burse in strainatate la universitati sau a avea o munca decenta. Nu i-au dus KGBistii de mana si nu le-a platit vreun oligarh studiile si pavat drumul.

Ce imblati cu corturile prin localitati si va laudati cu realizarile voastre care pur si simplu nu-s! Ba din contra e un regres, iar deciziile unor ministri de ai vostri a scurs moldovenii de toate economiile care le aveau pana acum. Aroganta, prostia si incompetenta voastra nu este vazuta doar de trolli vostri sau de cei care au pierdut legatura cu realitatea, sa nu le zic cu un cuvant extrem de urat.

Contrabanda la vama s-a marit si conform raportului facut de romani se arata ca la punctele de trecere cu Romania contrabanda a crescut de 4 ori! Totul s-a agravat, nu imbunatatit!

Toate institutiile sunt scapate de sub control, in special organele de forta, pentru ca sunt conduse de oameni la fel de stricati ca precedentii, plus si incompetenti. Oameni care idee nu au de domeniul pe care sunt pusi sefi.

Cum, bre, puteti spune prin studiouri ca inflatia se datoreaza celor care au asteptari sa creasca preturile si ca mananca mult! Voi faceti prostii si la urma tot poporul e vinovat?

Platiti mii de trolli pe Facebook sa urle „bravo” si sa va laude in comentarii lunar din bani jupuiati de pe spatele batranilor care abia isi duc existenta. Nu aveti nici demnitate, nici constiinta ca ati scuipat exact ca Filat in oamenii care au vrut sa scape de tontii de socialisti/comunisti si au schimbat r@hatul pe balega.

Oameni care anterior declarau ca nu vor pleca din tara, acum arunca tot si pleaca.

Da e covid, razboi, criza peste tot, dar nicompetenta voastra fac lucrurile mult mai complicate si anevoioase. Nu va jucati, mezerabilor cu viata a milioane de oameni, pentru ca greul abia incepe!

Acum referitor la declaratiile Maei Sandu pe care unii le aplaudau, idee nu am din lipsa cunostintei de cauza sau pentru a se lingosi pe langa putere, precum ca ea nu va da pe gaz o bucata de tara. Ce sa inteleg eu din asta? Ca armata rusa a plecat din Transnistria? Ea e pe loc! Ca la televiziunile lor nu se mai aud ineptii despre cum noi i-am atacat si vrem acum sa ii destabilizam? Da veniti naibii pe Nistru si priviti posturile lor cum ei aiuresc!

Cate luni la rand voi ati declarat ca Rusia nu a impus nici o conditie si v-ati laudat ca ati obtinut cel mai bun pret?

Draga Maia Sandu, daca e adevarat tot ce spuneti, un presedinte onest sau un premier onest avea sa iasa deodata in fata poporului si sa spuna de la bun inceput, cu cateva luni un urma de conditiile Rusiei si sa discute cu propriul popor ce se poate de facut si care sunt alternativele. Credeti ca lumea nu stie ca conditillile impuse de Kremlin fata de Transnistria sunt indeplinite, inclusiv cea legata de functionarea industriei lor!

Dar voi ati imblat cu minciuni si ati recurs la tactica asta abia cand a crescut pretul gazului de 5 ori ca sa scuzati incompetenta lui Spanu dar si schemele care au loc in continuare. Ce se aude cu gazul romanesc, propus atat de insistent de partea romana, inclusiv la toate forumurile unde se duce prim ministrul Romaniei? Ati „largit” tevile? Un act de populism cras, nimic mai mult!

Serios, atata incompetenta, aroganta si prostie nu am vazut niciodata!

Puteti sa il aduceti si pe Papa de la Roma, nu doar pe Macron, dar asta nu va schimba situatia deplorabila din tara si trendul de insaracire totala. Se stie in aceste luni ati luat foarte multe imprumuturi si ati primit de la UE mult mai putine granturi chiar ca si acelasi Chicu in anul precedent. Si aveti de gand iar sa luati imprumuturi care trebuiesc rambursate. Cine va intoarce aceate imprumuturi? Voi si oamenii vostri adusi de peste hotare si aranjati bime merci acolo? Dupa ce veti aduce tara la faliment, veti lua poseta si a veti pleca, iar lumea va trebui sa se chinuie mai departe!

Datele la nivel mondial arata ca asta e inceputul crizei, nu va tineti de fotolii si plecati sau cautati oameni de peste tot care sa salveze tara si cel putin sa nu se ajunga la stare de faliment, pentru ca veti ajunge cei mai blestemati si cea mai detestabila guvernare din istoria RM! Da, in zadar il mai pomeniti pe Plohotniuc, si ati facut din Dodon, un o paiata mass media, oamenii au uitat de el, dar va urasc acum pe voi, mai tare decat pe Plohotniuc si asta e abia inceputul!

Inna Virtosu