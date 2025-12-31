Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată Liderul mondial al anului (World Leader of the Year) de prestigioasa publicație britanică The Telegraph, după ce a sfidat Kremlinul și a transformat Republica Moldova într-o linie de front a democrației europene.

Într-un articol dedicat Maiei Sandu, The Telegraph arată că șefa statului moldovean a obținut una dintre cele mai importante victorii politice din Europa în 2025, reușind să mențină Republica Moldova pe traiectoria proeuropeană în pofida unor presiuni politice, economice și informaționale fără precedent din partea Federației Ruse.

Publicația britanică evidențiază stilul de viață modest al președintei Republicii Moldova, menționând că aceasta călătorește frecvent cu zboruri comerciale, inclusiv la clasa economică sau cu operatori low cost, chiar și în cadrul deplasărilor oficiale. Potrivit The Telegraph, această abordare reflectă preocuparea pentru utilizarea eficientă a banului public și a contribuit la menținerea încrederii populației.

The Telegraph subliniază că, în 2025, Maia Sandu a obținut trei victorii politice decisive: realegerea pentru al doilea și ultimul mandat prezidențial, câștigarea referendumului privind susținerea integrării europene și menținerea majorității parlamentare de către partidul său. Aceste rezultate au fost obținute în condițiile unei campanii masive de ingerință externă, descrisă de diplomați occidentali drept una dintre cele mai agresive tentative de subminare a unui proces democratic din Europa.

Articolul detaliază metodele de război hibrid utilizate împotriva Republicii Moldova, inclusiv dezinformarea, falsurile mediatice, finanțarea ilegală a partidelor proruse, tentativele de cumpărare a voturilor și atacurile cibernetice. Potrivit informațiilor citate, în ziua alegerilor, site-ul Comisiei Electorale Centrale a fost supus aproape unui miliard de solicitări malițioase într-un interval de 12 ore, fără a fi compromis.

În declarațiile sale pentru The Telegraph, Maia Sandu avertizează că Republica Moldova a fost folosită drept un „teren de testare” pentru metodele de interferență electorală, care ar putea fi aplicate ulterior în alte state europene. Ea subliniază că adevărata țintă a Kremlinului nu a fost doar Moldova, ci democrația europeană.

În contextul războiului din Ucraina, președinta Republicii Moldova avertizează că o eventuală pace fragilă, fără presiuni reale asupra Federației Ruse, ar putea permite Kremlinului să se regrupeze și să reia agresiunile. Potrivit acesteia, integrarea în Uniunea Europeană reprezintă o strategie de supraviețuire democratică pentru Republica Moldova.

The Telegraph mai notează că, în pofida vulnerabilităților economice și militare, societatea moldovenească a demonstrat reziliență și a respins tentativele de subordonare politică. Publicația concluzionează că Maia Sandu s-a impus în 2025 drept unul dintre cei mai importanți lideri europeni și un simbol al apărării democrației în fața autoritarismului.