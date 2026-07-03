Maia Sandu e disperată, după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia cu puțin timp în urmă: „Speculațiile că a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat, sunt false

Președinta Maia Sandu susține astăzi, 3 iulie, o conferință de presă. Cu puțin timp în urmă premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia.

Maia Sandu: „Am luat act de demisia premierului Alexandru Munteanu. Speculațiile, potrivit cărora, a vurt să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat, sunt false. Domnul premier a avut mână liberă să conducă Guvernul așa cum a dorit. El a ales să plece.”