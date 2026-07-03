Daniela Bălan: Premierul Munteanu a cerut demisia miniștrilor Culturii, Infrastructurii, Mediului, șefului ASP, șefului IGP și anchetarea penală a lui Radu Marian

După ședința parlamentară de ieri, Munteanu a plecat cu mai mulți deputați PAS la Președinție.

Munteanu a cerut demisia Ministrului Culturii, Ministrului Infrastructurii, Ministrului Mediului, șefului ASP, șefului IGP și anchetarea penală a lui Radu Marian. A fost mare scandal acolo. Toți au sărit în capul lui până după miezul nopții. Munteanu a zis că el ține la reputația sa și a plecat.

Până luni, PAS se va destrăma. 8 deputați vor pleca din majoritate, iar alt Guvern nu va putea fi votat. Doi deputați vor pleca la MAN, alții doi rămân la PPDA, iar ceilalți în frunte cu Veronica Roșca vor face partid nou.