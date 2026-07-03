„Moscova va cădea!” Ucraina anunță că a lăsat fără curent 13 instalații energetice

Forțele ucrainene susțin că au lovit 13 obiective energetice, în cadrul unei operațiuni desfășurate pe parcursul a 48 de ore, care a vizat infrastructura critică din Crimeea și din regiunile ucrainene ocupate Donețk, Lugansk și Zaporojie.

Potrivit comandantului Forțelor Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei, Robert „Madyar” Brovdi, operațiunea desfășurată în perioada 1-2 iulie a dus la scoaterea din funcțiune a 12 stații electrice și a unei stații de distribuție a gazelor, scrie Kiev Independent.

Conform oficialului ucrainean, zece dintre stațiile electrice lovite se află în Crimeea ocupată, iar câte una în Lugansk și Donețk. În plus, a fost atacată o stație de distribuție a gazelor din Lugansk și un depozit de combustibil al armatei ruse din Melitopol, în regiunea ocupată Zaporojie.

Comentând operațiunea, Brovdi a scris pe rețelele sociale: „Ce noapte cu lună, înstelată și senină… Moscova va cădea.”

Armata ucraineană a publicat și imagini video despre care susține că surprind desfășurarea atacurilor.

Operațiunea face parte din campania Ucrainei împotriva infrastructurii logistice și energetice controlate de Rusia în Crimeea, cu scopul de a izola peninsula de continent și de a îngreuna aprovizionarea trupelor ruse.

Atacurile au loc pe fondul unei crize tot mai accentuate de combustibil și energie în Crimeea. La sfârșitul lunii iunie, autoritățile instalate de Moscova au declarat stare de urgență în peninsulă după o serie de lovituri asupra infrastructurii energetice și a depozitelor de combustibil.

În ultimele săptămâni, mai multe zone din Crimeea s-au confruntat cu pene de curent, restricții la furnizarea energiei electrice și probleme în alimentarea cu apă.

Înainte de anexarea ilegală a Crimeii de către Rusia, în 2014, peste 80% din necesarul de electricitate al peninsulei era asigurat din Ucraina continentală. Ulterior, Rusia a construit și modernizat mai multe centrale termoelectrice pentru a reduce dependența energetică a regiunii, însă acestea au devenit ținte frecvente ale atacurilor cu drone ucrainene.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, declara miercuri că succesul campaniei cu drone din Crimeea face ca Moscova „să fie nevoită să rezolve o criză după alta”.

Anunțul Kievului vine la scurt timp după unul dintre cele mai grave atacuri lansate de Rusia asupra capitalei ucrainene. În urma bombardamentelor cu rachete și drone asupra Kievului, 27 de persoane și-au pierdut viața, iar aproape 100 au fost rănite.

Ucraina avertizase anterior că se așteaptă la represalii de amploare din partea Rusiei după seria de lovituri reușite asupra infrastructurii militare și energetice ruse și din teritoriile ocupate.