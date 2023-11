Maia Sandu este o ruşine pentru ţară şi principala ameninţare pentru Moldova – Zaharova

Rusia a declarat joi că preşedinta proeuropeană a Republicii Moldova, Maia Sandu, este o ruşine şi a acuzat guvernul moldovean că încearcă să distragă atenţia de la propriile eşecuri înaintea alegerilor locale prin exagerarea ameninţării ruse, relatează Reuters.

Maia Sandu, care a denunţat războiul Rusiei în Ucraina şi a acuzat Moscova că încearcă să o răstoarne de la putere printr-o lovitură de stat, a declarat miercuri că Rusia încearcă să cumpere alegători la scrutinul local care are loc în acest weekend.

“Maia Sandu este o ruşine pentru ţară şi principala ameninţare pentru poporul moldovean”, a declarat presei Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

Zaharova a declarat că Moscova monitorizează situaţia înainte de alegeri şi a acuzat guvernul moldovean că încearcă să folosească în mod exagerat o pretinsă ameninţare din partea Rusiei pentru a distrage atenţia de la propriile deficienţe considerabile. Zaharova a reproşat, de asemenea, Chişinăului că şase observatori electorali ruşi nu au fost acreditaţi pentru alegerile locale de duminică şi nici angajaţi ai ambasadei Rusiei în Republica Moldova nu au primit acest drept.

“Autorităţile moldoveneşti continuă să elimine orice manifestare de disidenţă şi să desfăşoare represiuni împotriva oponenţilor politici”, a acuzat Zaharova.

În octombrie, Moldova a interzis Partidul ŞOR, de opoziţie, având orientare pro-rusă, pe motiv că este “neconstituţional”, o măsură pe care Rusia a criticat-o. Chişinăul a suspendat de asemenea licenţa mai multor posturi TV proruse şi a interzis peste 30 de site-uri, inclusiv cel al agenţiei oficiale de presă a Mosovei, TASS. “Autorităţile moldoveneşti nu se opresc la încălcarea libertăţii de exprimare”, a comentat Zaharova.

Ea susţine că “orientarea rusofobă s-a intensificat semnificativ după primirea statutului de candidat pentru aderarea la UE”. De ce? ”Pentru că Bruxelles nu are nevoie de state ai căror cetăţeni au o atitudine bună faţă de Rusia”, a conchis Zaharova.

Potrivit NewsMaker, Zaharova a vorbit şi despre situaţia candidatei comuniste Diana Caraman, care a fost dată afară de la dezbaterile televizate pentru că a insistat să vorbească în limba rusă.

“Pe 29 octombrie candidatei la funcţia de primar al Chişinăului de la Partidul Comuniştilor Diana Caraman i s-a refuzat dreptul de a participa la dezbaterile televizate doar pentru că ea… Atenţie, aceasta este favorită (sondajele arată că are sub 1 la sută din voturi – n.r.) – a vorbit în rusă. Şi asta în ciuda faptului că 80% din locuitorii Moldovei cunosc şi folosesc constant limba rusă. (…) Adică în rusă nu se poate. De ce? Jumătate de an în urmă nu se putea pentru că trebuia să vorbeşti moldoveneşte, dar acum – pentru că trebuie să vorbeşti româneşte? Ce urmează? (…) Ce este aceasta dacă nu o discriminare?”, a comentat Zaharova.

Sursa Stiripesurse

