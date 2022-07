Maia Sandu: Eu nu am să mă apuc să vând o bucată de țară doar pentru a avea jumătate de an gaze mai ieftine

Președinta Maia Sandu a venit cu un răspuns pentru toată opoziția deschisă și ascunsă pro rusă, de ce nu merge să se umilească la Moscova și întregul stat Republica Moldova. Agenții Moscovei dau vina pe Președinta țării că prețul este mare la gazele naturale pentru că nu merge să se întâlnească cu invadatorul rus, Vladimir Putin, total fals. Dacă șefa statului ar merge să se închine la Kremlin, va trebuie să întoarcă țară spre est și să cedeze teritorii pentru gazul veninos. Maia Sandu refuză să vândă țara, în special Rusiei.

„Noi am obținut un contract pe care puteam să-l obținem. Eu nu am să mă apuc să vând o bucată de țară doar pentru a avea jumătate de an gaze mai ieftine. Țara noastră este independentă și trebuie să ținem la acest lucru. Este greu acum, este greu pentru toți, inclusiv din cauza că nu s-au dezvoltat între timp alternative, pentru că nu s-a investit în proiecte energetice”, A declarat Maia Sandu.

Reamintim că în luna august 2021, emisarul rus Dimitri Kozak a avut o întrevedere la Chișinău cu președinta Maia Sandu, în cadrul discuțiilor oficialul rus a dat asigurări că va fi prelungit contractul la gaz, peste doar două luni, Moscova anunță că refuză să prelungească contractul anterior și cere un preț de trei ori mai mare.