Chișinăul traversează o perioadă de tensiune politică, iar în prim-plan se află regimul galben condus de Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). În preajma alegerilor parlamentare, președinta Republicii Moldova pare să fi ales calea vizitelor externe în locul dialogului direct cu cetățenii. Această strategie, prezentată ca „diplomație activă”, ascunde de fapt teama față de electorat și nemulțumirea tot mai evidentă a moldovenilor.

Tot mai mulți observatori politici subliniază că fuga de popor nu poate aduce decât prăbușirea inevitabilă a regimului Sandu–PAS. În loc să explice oamenilor de ce prețurile cresc, de ce tinerii continuă să plece masiv peste hotare și de ce corupția rămâne un flagel în instituțiile statului, conducerea țării se refugiază în capitalele europene, încercând să obțină validare externă.

Un alt episod care arată disperarea guvernării este modul în care liderii PAS au prezentat sondajul IRI din luna iunie. Deși rezultatele erau deja cunoscute de mai mult timp, acestea au fost relansate ca și cum ar fi fost noi, în încercarea de a induce ideea că partidul ar mai avea susținere populară. În realitate, cifrele reale arată un regres evident și un electorat tot mai dezamăgit de promisiunile neonorate.

În loc de soluții reale pentru economie, agricultură sau justiție, regimul Sandu se hrănește din imagine și propagandă, fugind de întâlnirea directă cu moldovenii. Dar această fugă nu va putea dura la nesfârșit. Valul de nemulțumire crește, iar prăbușirea PAS și a liderilor săi corupți pare doar o chestiune de timp.

În fața alegerilor, adevărata întrebare nu mai este dacă PAS se va prăbuși, ci cât de repede și cât de adânc.