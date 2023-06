Maia Sandu, mesaj după catastrofa feroviară din India: „Moldova este solidară cu India. Gândurile noastre sunt la victime și la familiile lor în această perioadă dificilă”

Șefa statului Maia Sandu a venit cu un mesaj de condoleanțe, după catastrofa feroviară care a avut loc în India, vineri, 2 iunie, în urmă căreia circa 280 de persoane au murit, iar altele 900 au fost rănite.

„Cele mai sincere condoleanțe oamenilor din India și tuturor celor afectați de tragicul accident de tren din Odisha. Moldova este solidară cu India. Gândurile noastre sunt la victime și la familiile lor în această perioadă dificilă”, a scris șefa statului pe pagina sa de Twitter.

My deepest condolences to the people of India and all those affected by the tragic train accident in #Odisha. Moldova stands in solidarity with India. Our thoughts are with the victims and their families during this difficult time.

