Maia Sandu: „România investește în Moldova peste 250 de milioane de euro anual”

România a devenit cel mai important investitor în Republica Moldova, cu peste 250 de milioane de euro investiți anual și peste 1.700 de companii active pe piață. Despre aceasta a vorbit președinta Maia Sandu în cadrul Forumului economic România – Republica Moldova, desfășurat la Chișinău.

Totodată, șefa statului a remarcat că companiile cu capital moldovenesc de dincolo de Prut asigură peste 20 de mii de locuri de muncă în România, având o cifră de afaceri în jur de 3 miliarde de euro. De asemenea, România este și principala destinație pentru produsele locale – peste 30% din exporturile Republicii Moldova merg către piața românească.

„Aceste date reflectă nu doar trăinicia relației noastre, ci și faptul că Republica Moldova devine treptat o țară tot mai prietenoasă pentru mediul de afaceri. Este o creștere care nu ar fi fost posibilă dacă nu realizam, împreună cu România, proiecte care schimbă în bine viața oamenilor”, a subliniat Președinta Maia Sandu.

Totodată, șefa statului a salutat lansarea, în cadrul Forumului, a Indexului Antreprenoriatului Feminin, despre care spune că va da vizibilitate femeilor antreprenoare.

Forumul economic România-Republica Moldova este organizat de către Patronatul European al Femeilor de Afaceri sub egida Băncii Naționale a Republicii Moldova în parteneriat cu Ambasada României la Chișinău.