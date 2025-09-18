Maia Sandu: „România investește în Moldova peste 250 de milioane de euro anual”
România a devenit cel mai important investitor în Republica Moldova, cu peste 250 de milioane de euro investiți anual și peste 1.700 de companii active pe piață. Despre aceasta a vorbit președinta Maia Sandu în cadrul Forumului economic România – Republica Moldova, desfășurat la Chișinău.
Totodată, șefa statului a remarcat că companiile cu capital moldovenesc de dincolo de Prut asigură peste 20 de mii de locuri de muncă în România, având o cifră de afaceri în jur de 3 miliarde de euro. De asemenea, România este și principala destinație pentru produsele locale – peste 30% din exporturile Republicii Moldova merg către piața românească.
„Aceste date reflectă nu doar trăinicia relației noastre, ci și faptul că Republica Moldova devine treptat o țară tot mai prietenoasă pentru mediul de afaceri. Este o creștere care nu ar fi fost posibilă dacă nu realizam, împreună cu România, proiecte care schimbă în bine viața oamenilor”, a subliniat Președinta Maia Sandu.
Totodată, șefa statului a salutat lansarea, în cadrul Forumului, a Indexului Antreprenoriatului Feminin, despre care spune că va da vizibilitate femeilor antreprenoare.
Forumul economic România-Republica Moldova este organizat de către Patronatul European al Femeilor de Afaceri sub egida Băncii Naționale a Republicii Moldova în parteneriat cu Ambasada României la Chișinău.
Mă bucur că pobedist-statalista șefă poate recunoaște adevărul, chiar dacă pe jumătate și făcând de asemenea apologia investițiilor moldovenești în România (un floc în calea pluii…). Ce uitǎ să zică pobedista șefă e că fără România ea nu ar putea continua să fie prișidintǎ pentru că nu prea ar mai avea unde. Într-un fel România, prin politicile ciudate și politicienii și mai ciudați pe care îi are, sponsorizează existența „statului independent, neutru, autosuficient” crea de stalin și paporu’ rus în dauna neamului românesc și a statului român.
Eu nu am nimic cu populația ce trăiește în RM, le doresc numai bine, dar cred că ar fi cazul ca politicienii români să înțeleagă că nu este normal și bine să sprijini existența unui stat artificial ce mâine va ridica diverse pretenții față de România (politicienii rusofoni din RM o fac deja de mai mult timp – vezi filmul cu „maldava moale” sponsorizat de porkon &co, vezi ce declarații fac diverse personaje din respublika pobedistǎ). Consider că cel mai corect ar fi, în cazul rămânerii soluției cu două state, ca Republica Moldova să își schimbe denumirea în ceva de genul Moldova de Est sau Basarabia, pe modelul Macedonia de Nord, pentru a nu mai agita mințile și așa puține ale unora și altora. România poate și trebuie să ia o decizie în această privință! Din ceea ce se vede și din spațiu, populația (dar mai ales politicienii) din RM nu dorește/doresc reUnirea așa că următorul pas firesc ar fi forțarea acestor „paliticieni” să își caute un alt (re)nume pentru pobeda.