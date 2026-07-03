Maia Sandu: „Singura obiecție a vizat relația interpersonală cu Dan Perciun”

Președinta Maia Sandu susține astăzi, 3 iulie, o conferință de presă. Cu puțin timp în urmă premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia.

Alexandru Munteanu va asigura interimatul funcției.

update 11:13 Maia Sandu: „Nu a fost nicio condiție înaintată de Alexandru Munteanu cu privire la restructurări sau lupta cu corupția. A fost o singură obiecție în relația interpersonală cu privire la ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Dar nu a fost nicio altă discuție cu condiții.”

update 11:06 Maia Sandu: „Nu au existat contradicții. Și eu, și domnul Munteanu, lucrăm cu integritate și onestitate. În această săptămână am avut câteva discuții cu domnul prim-ministrul despre reformele care au trezit numeroase dezbateri în societate. Au fost discuții deloc tensionate. Aseară nu a avut loc nicio ședință. Urma să fie o ședință, dar domnul președinte al Parlamentului nu a fost disponibil”.

update 11:05 Maia Sandu: „Săptămâna viitoare voi consulta fracțiunile parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru”.

update 11:02 Maia Sandu: „Am luat act de demisia premierului Alexandru Munteanu. Speculațiile, potrivit cărora, a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat, sunt false. Domnul premier a avut mână liberă să conducă Guvernul așa cum a dorit. El a ales să plece.”