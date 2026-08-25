Mare rafinărie rusă, în flăcări. Ucrainenii au încercat și în altă parte

Rafinăria de petrol Afipsky din regiunea Krasnodar, situată în sudul Rusiei, a luat foc în urma unui atac cu drone, a afirmat marți dimineață guvernatorul regional Veniamin Kondratyev pe Telegram, potrivit Reuters și Kyiv Independent.

Guvernatorul a adăugat că două persoane au murit și alte două au fost rănite din cauza căderii unor resturi de drone în zonă.

Rafinăria este una dintre cele mai mari instalații de prelucrare a petrolului din sudul Rusiei, producând benzină, motorină, produse distilate din condensat de gaz, reziduuri petroliere grele și sulf.Instalația prelucrează aproximativ 6,25 milioane de tone de țiței pe an — aproximativ 2% din producția de rafinare a Rusiei — și a mai fost ținta unor atacuri ucrainene anterioare.

Imaginile postate pe rețelele sociale de către locuitorii din zonă par să arate un incendiu de proporții care izbucnește la rafinărie. În timpul atacului, în regiunea Krasnodar au fost activate alerte de raid aerian.

Potrivit informațiilor din onlineul rusesc, antiaeriana rusă a intrat în acțiune și în apropierea rafinăriei de petrol Novoshakhtinsk din regiunea Rostov, dar nu s-au semnalat imediat pagube la instalație.Amploarea pagubelor provocate nu a era clară la ora publicării acestei știri.

Ucraina desfășoară de multă vreme atacuri asupra rafinăriilor de petrol și a altor infrastructuri rusești, încercând să submineze eforturile de război ale Moscovei și să-i reducă veniturile.Într-un caz recent, rafinăria de petrol din Perm, a șaptea cea mai mare instalație de prelucrare a petrolului din Rusia ca volum, și-a întrerupt activitatea în urma unui atac cu drone ucrainene, care a provocat un incendiu și a cauzat daune unităților sale tehnologice pe 21 august.