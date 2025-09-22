Marea Britanie, Canada şi Australia recunosc statul Palestina, spre nemulţumirea Israelului şi a SUA

Marea Britanie, Canada şi Australia au anunţat duminică recunoaşterea statului Palestina, alăturându-se celor aproximativ 140 de ţări care sprijină aspiraţiile palestinienilor de a-şi construi un stat independent pe teritoriile ocupate de Israel.

Aceste decizii, motivate de frustrarea faţă de războiul din Gaza şi dorinţa de a revigora soluţia celor două state, sunt aşteptate să provoace tensiuni cu Israelul şi principalul său aliat, Statele Unite, transmite Reuters.

Decizia Marii Britanii are o greutate simbolică deosebită, în condiţiile în care Londra a jucat un rol crucial în crearea statului Israel după cel de-al Doilea Război Mondial.

”Astăzi, pentru a reda speranţa păcii pentru palestinieni şi israelieni şi pentru soluţia celor două state, Regatul Unit recunoaşte oficial statul Palestina”, a declarat premierul Keir Starmer pe X.

Premierul canadian Mark Carney a transmis un mesaj similar: ”Canada recunoaşte statul Palestina şi oferă parteneriatul nostru pentru construirea promisiunii unui viitor paşnic atât pentru statul Palestina, cât şi pentru statul Israel.”

”Australia recunoaşte aspiraţiile legitime şi de mult timp ale poporului palestinian pentru un stat al lor”, au spus prim-ministrul Anthony Albanese şi ministrul de Externe Penny Wong din Această ţară, într-un comunicat oficial.

Ministra palestiniană de Externe, Varsen Aghabekian Shahin, a salutat deciziile celor trei state occidentale: ”Este un pas care ne apropie de suveranitate şi independenţă. Poate nu va pune capăt războiului mâine, dar este un progres pe care trebuie să-l consolidăm şi să-l amplificăm.”

”Acum este momentul. Mâine este o dată istorică pe care trebuie să construim. Nu este sfârşitul”, a spus Shahin la Ramallah.

Ea a adăugat: ”Este un pas care ne apropie de suveranitate şi independenţă. Poate nu va pune capăt războiului mâine, dar este un progres pe care trebuie să-l consolidăm şi să-l amplificăm”, referindu-se la campania militară israeliană din Gaza, aflată în al doilea an.

Israelul a condamnat măsura. Ministrul securităţii, Itamar Ben-Gvir, a declarat că recunoaşterea de către Marea Britanie, Canada şi Australia reprezintă ”o recompensă pentru criminali”, referindu-se la atacul comis de Hamas în octombrie 2023, soldat cu 1.200 de morţi şi 251 de persoane luate ostatice, potrivit bilanţului israelian.

Răspunsul militar israelian a provocat până acum moartea a peste 65.000 de palestinieni, majoritatea civili, conform autorităţilor sanitare din Gaza, generând foamete, distrugerea masivă a infrastructurii şi strămutarea repetată a populaţiei.

Ben-Gvir a anunţat că va propune în şedinţa de cabinet extinderea suveranităţii israeliene asupra Cisiordaniei, ceea ce ar echivala cu o anexare de facto, şi a cerut desfiinţarea Autorităţii Palestiniene, sprijinită de Occident şi cu autonomie limitată în teritoriu.

Alte ţări, inclusiv Franţa, sunt aşteptate să urmeze exemplul în această săptămână, la Adunarea Generală a ONU de la New York.





