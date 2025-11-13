Guvernul sârb intenţionează să interzică Radio Europa Liberă şi două posturi de televiziune: „Cea mai periculoasă mass-media”

Ministrul sârb al Informaţiilor, Boris Bratina, a anunţat miercuri că va interzice emisia postului Radio Europa Liberă în Serbia, precum şi două posturi de televiziune despre care a spus că acţionează ca agenţi ai „serviciilor de informaţii străine”, pe fondul protestelor de stradă organizate de opoziţie împotriva preşedintelui Aleksandr Vucic, relatează agenţia EFE.

„Analizăm amendamente legislative pentru a nu le mai permite să emită pe teritoriul nostru”, a declarat acest ministru la postul de radio Pink, potrivit agenţiei de ştiri sârbe Beta.

El a descris Radio Europa Liberă drept „cea mai periculoasă mass-media anti-sârbă”, iar posturile N1 şi NovaS, pe care doreşte să le interzică, drept „avanposturi ale serviciilor de informaţii străine”.

Potrivit ministrului sârb, instituţiile media care emit din străinătate nici nu ar trebui să existe, întrucât nu există nicio cale legală de atac împotriva lor, notează EFE.

Postul Radio Europa Liberă/Radio Libertatea (RFE/RL) emite de la sediul său din Praga în 28 de limbi, pentru publicul din estul Europei, din Rusia şi celelalte ţări ale fostei URSS. Postul de televiziune NovaS emite în mai multe ţări balcanice şi îşi are sediul în Olanda, iar N1 este o televiziune prin cablu de asemenea cu acoperire regională.

Protestele opoziţiei pro-occidentale împotriva preşedintelui Aleksandar Vucic s-au intensificat din noiembrie anul trecut, după ce 16 oameni au murit în urma prăbuşirii acoperişului gării din Novi Sad. Opoziţia a atribuit rapid tragedia corupţiei din ţară. Au urmat în decembrie alegerile legislative, câştigate cu 46% din voturi de formaţiunea de dreapta naţionalistă a lui Vucic, Partidul Progresist Sârb (SNS), în timp ce principala coaliţie de opoziţie, „Serbia împotriva violenţei”, a obţinut numai 23,5% din voturi şi nu recunoaşte rezultatul, susţinând că ar fi avut loc fraude, şi cere de atunci repetarea scrutinului, în timp ce organizează cu regularitate proteste de stradă.

Preşedintele Aleksandar Vucic, care în politica externă face echilibristică între Rusia şi Occident, a respins acuzaţiile de fraudă şi a declarat că deţine dovezi conform cărora protestele insistente ale opoziţiei sunt orchestrate din străinătate, sugerând că state occidentale ar urmări să-l înlăture de la putere.