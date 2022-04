Mărturiile unui marinar care a supraviețuit pe „Moskva”. Toți cei care erau pe punte și în cabină au murit”. Nava a fost lovită de 3 rachete

În seara zilei de 13 aprilie, s-a știut că armata ucraineană a lovit cu succes folosind rachetele Neptun crucișătorul de rachete Moscova, nava amiral a Flotei de la Marea Neagră a Marinei Ruse. Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat imediat „evacuarea completă” a echipajului. Ulterior a fost prezentată o versiune oficială : nava ar fi detonat muniție, ceea ce a provocat un incendiu. Ulterior, presa rusă a arătat imagini de la o întâlnire dintre comandantul șef al Marinei Ruse și presupuși membri ai echipajului de la Moscova. De atunci, nu au mai existat respingeri, clarificări sau date noi de la comandamentul militar rus.

(Radio Svoboda) a început deja identificarea morților. În acest proces, jurnaliștii găsesc rude ale membrilor echipajului „Moscova” scufundat. Una dintre ele este mama unui marinar conscris.

Se mai miră cineva că Ministerul Rus al Apărării a mințit?

Femeia a spus că în seara zilei de 14 aprilie, fiul ei a sunat-o, iar tot ceea ce a spus a fost contrar declarațiilor oficiale ale autorităților ruse. În special, el a confirmat că rachetele ucrainene Neptun erau îndreptate spre navă. El a raportat, de asemenea, 40 de morți pe crucișător. Potrivit mamei marinarului, această navă desfășoară o serie de misiuni de luptă începând cu 24 februarie, inclusiv pe Insula Șerpilor, iar în ultima campanie, trupele ruse au planificat o operațiune de debarcare a pușcailor marini la Odesa. Redacția nu o numește din motive de securitate.

Marinarul care a supraviețuit pe „Moskva” – Au lansat 3 rachete!

„Fiul meu m-a sunat pe 14 în lacrimi și mi-a spus: „Mamă, înțelegi ce s-a întâmplat? Au lansat 3 rachete! (Potrivit autorităților ucrainene, două rachete de croazieră „Neptun” au fost lansate pe crucișătorul „Moskva” – n.red.) „, – a continuat femeia povestea. – Unii dintre marinari au fost evacuați la fregata Makarov. Toți supraviețuitorii au fost duși la Sevastopol. Li s-au dat telefoane, pentru că erau, scuze, doar în chiloți. Au rămas totul acolo, atât telefoane cât și documente. Au rămas fără nimic.”

La acel moment, femeia văzuse deja știrea la știrea „incendiului navei” și l-a întrebat despre asta.

„Mi-a spus: „Nu, mamă, nu este adevărat. Acesta nu este un incendiu.” Nu spune doar asta, nu i-a scos-o din cap. Îmi spune și plânge de groaza pe care a trăit-o. Ei bine, sunt de acord că pur și simplu nu ar veni cu asta. Și aceasta nu este o barcă de lemn care doar ar lua foc. Nimeni nu explică nimic. Pur și simplu nu înțeleg de ce radarele de pe faimosul crucișător care a fost echipat nu au recunoscut aceste rachete Neptun.

Prin urmare, femeia respinge acum versiunea oficială a Ministerului rus al Apărării despre presupusul incendiu „Moscova” ca urmare a detonării muniției.”

În total, potrivit mamei marinarului rus, la Moscova erau aproximativ 510 de oameni. Fiul ei i-a spus că știe despre cei 40 de morți. „După el, toți cei care se aflau pe punte, în cabină, care se ocupau de crucișător, care erau de gardă, pentru că lovitura s-a petrecut doar pe punte… Sunt răniți cu membrele tăiate”, – a spus femeia.

(Același număr de morți a fost raportat anterior cu referire la mama unuia dintre membrii echipajului Novaya Gazeta. Europa și o sursă din ediția rusă a Medusa din Flota Rusă de la Marea Neagră a raportat 37 de morți, – n.red.).

Rușii folosesc recruți, Putin minte că nu

„Este recrut. Și cum a ajuns pe un crucișător într-o misiune este o mare întrebare. „Moksva” a luat parte la ostilități, Insula Șerpilor, regiunea Odesa. Și fiul meu a participat acolo ca recrut. Ce înseamnă asta? Nerespectarea comenzilor? Nerespectarea legii?” Spune mama marinarului. La începutul lunii martie, președintele rus Vladimir Putin a declarat că nici recruții, nici rezerviștii nu au fost implicați și că vor fi implicați în războiul din Ucraina (ceea ce se numește „operațiune specială” în Rusia) . Ministerul Apărării a mai declarat că trimiterea recruților la război a fost „exclusă”.

În același timp, mama marinarului este sigură că serviciul fiului ei a fost „pașnic”.

„Mă vei înțelege ca pe o mamă. Am devenit neagră de frică. Ce am auzit de la el, ce am văzut pe internet – este înfricoșător, iar inamicul nu își va dori o astfel de soartă. Și e ca pe timp de pace”, a spus ea.

La întrebarea cum urma să lupte nava în „timpul de pace” când a fost lovită de rachete, a avut loc următorul dialog:

-Nu, aceasta nu este o cale de ieșire. Nu era nicio ieșire. Tocmai au plecat la Odesa. Aceasta nu este o bătălie.

-De ce te-ai dus la Odesa? Era vreo operațiune planificată?

-Nu era planificată nicio operațiune, s-au dus la Odesa pentru a debarca pușcașii marini. Pentru aterizare la Odesa.

-Da, aceasta este o operațiune de luptă.

-Păi , nu știu, poate am înțeles greșit, dar a trebuit să „desanteze”.

Potrivit acesteia, în martie fiul ei a fost obligat să semneze un contract, dar acesta a refuzat. În prezent, potrivit femeii, acesta se află la Sevastopol și spune că colegii săi care au acceptat să semneze contractul vor fi trimiși în curând în Ucraina.

„Și recruții, din câte am înțeles din știrile și informațiile fiului meu, sunt trimiși în rezervă. Doar la chemarea fiului meu sunt băieți cu membre rupte, sunt dispăruți.

„Toți băieții erau împrăștiați în părți diferite. Câți sunt dispăruți nu se știe, dar având în vedere că crucișătorul s-a scufundat, nu există cifre deloc. Cum să le numărăm dacă sunt împrăștiate? Pare că au făcut-o intenționat, așa că nu au putut număra”, a spus mama marinarului.

Conducerea Flotei Ruse de la Marea Neagră nu le spune părinților detaliile. „Marinarii sunt în viață cu rudele cu care corespond și nu există informații specifice. Știu ce știu ei. Nu există detalii”, a spus femeia.

Ministerul rus al Apărării susține în continuare că echipajul „Moscova” a fost evacuat după „detonarea muniției și un incendiu mare”. Câți oameni erau la bord – nu este raportat. Echipajul crucișătorului cu rachete, conform diverselor estimări, ar putea fi de la aproximativ 500 până la aproximativ 700 de oameni. Anterior, „Scheme” a reușit să identifice un aspirant mort al „Moscovei” – Ivan Vakhrushev, care a servit în a cincea unitate de luptă, care era responsabilă pentru siguranța operațională a navei. Soția sa Varvara Vakhrusheva a raportat moartea sa.

Pe 18 aprilie, a raportat Agențianumele altuia ucis pe crucișătorul „Moscova”, un marinar senior Vitaly Begersky. Vărul lui le-a spus reporterilor numele. „Beger era de pază pe partea tribord a crucișătorului, corpul lui nu a fost evacuat”, a raportat Agenția, citând o cunoștință a marinarului.

Reprezentanții Ministerului Apărării al Federației Ruse au raportat mătușii sale despre moartea lui Vitali Begersky, se spune în publicație. Potrivit contului său de pe rețelele de socializare, Vitaly Begersky era din Nikolaev-on-Amur. A fost înrolat în armată în iulie 2021.

Pe diverse canale de telegramă în noaptea de 18 aprilie au fost publicate primele fotografii și videoclipuri probabile ale incendiului asupra crucișatorului rusesc cu rachete „Moscova”. Autenticitatea fotografiilor și videoclipurilor nu a fost confirmată, dar experții care le comentează spun că arată foarte credibil, iar nava de pe ele este „Moscova”. Nu este clar cine a făcut videoclipul și a fotografiat nava în flăcări.

Nava amiral „Moskva” a fost lovită de 3 rachete

Conform ultimelor analize ale experților militari independeți, o dronă Bayraktar a lovit radarul de „Moskva” care ar fi trebuit să o protejeze de rachetele anti-navă ale Ucrainei. Ulterior, după ce a fost anihilat radarul, misiunea rachetelor „Neptun” a fost ușoară. Cele două rachete au lovit în plin nava amiral care ulterior s-a scufundat.

