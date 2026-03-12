VIDEO | Andrei Spînu afirmă că a fost șantajat de unele persoane din Serviciul de Informații și Securitate, în perioada în care era în Guvern

Fostul vicepremier și ministru al Infrastructurii, Andrei Spînu, afirmă că a fost supus unor presiuni și amenințări în perioada în care activa în Guvern. Într-o discuție din podcastul realizat de Lorena Bogza, acesta a declarat că ar fi fost șantajat prin mesaje și că, la un moment dat, o persoană cu cagulă ar fi fost surprinsă în apropierea locuinței sale. Spînu susține că a informat colegii despre aceste lucruri, însă nu a făcut publice numele persoanelor implicate.

Discuția a pornit de la subiectul funcționarilor pe care Spînu i-a acuzat anterior că ar fi fost implicați în deportarea profesorilor turci din Republica Moldova în 2018, caz care a generat atunci critici internaționale.

Lorena Bogza: I-ați numit oamenii lui Plahotniuc și că trebuie să plece și ați pronunțat numele Sergiu Mițelescu de la SIS, care se numără printre cei care a încărcat profesorii turci în dubițe, i-a dus la aeroport și s-au asigurat că sunt deportați din Moldova. Am încheiat citatul.

Andrei Spînu: E adevărat.

Lorena Bogza: Fostul șef SIS, Esaulenco.

Andrei Spînu: Da.

Lorena Bogza: Vitalie Ojoc de la SIS, un om apropiat de unul care are canal pe Telegram. Mihai Ivanov, Eugen Rurac, fost procuror de la Procuratura Anticorupție, despre care ați spus că l-a slujit pe Morari, care a fost șeful Procuraturii Anticorupție în perioada lui Plahotniuc. Acestea sunt persoanele despre care ați vorbit?

Andrei Spînu: Le-am zis public, da, ele sunt. Și eu nu puteam să-mi explic cum PAS și eu și toți noi în opoziție protestam împotriva deportărilor profesorilor turci la parlament, scrisori, flashmob-uri, ca după care oamenii care s-au ocupat nemijlocit de acest proces să fie menținuți în anumite poziții o perioadă atât de lungă.

Lorena Bogza: Păi și cine i-a menținut? Cum vă explicați asta? Pentru că erați într-un partid care lua deciziile.

Andrei Spînu: De acord, doar că, repet încă o dată, până într-un moment, eu, de bună voie, am zis că, ok, faceți cum considerați.

Spînu a afirmat că a avut inclusiv conflicte cu unele persoane din sistem și că ar fi primit mesaje de șantaj în perioada în care abia preluase funcția guvernamentală.

Andrei Spînu: Am avut și o discuție foarte dură, la un moment dat, în care eu personal am fost șantajat de unele din aceste persoane cu mesaje, în care mi s-a spus foarte clar că, uite, toată țara va știi că tu ești corupt și așa mai departe. Nu era nici o legătură.

Lorena Bogza: Cine v-a trimis astfel de mesaje?

Andrei Spînu: Asta o să rămână pentru istorie. Nu am să spun acum.

Lorena Bogza: Păi, dar v-ați adresat…

Andrei Spînu: Nu, eu am spus colegilor. Le-am arătat acele mesaje și am zis, uite, astea sunt persoanele pe care noi mizăm? Din păcate, lucrurile nu s-au schimbat destul de repede. Mă bucur acum că mulți dintre ei nu mai sunt în instituțiile publice și sper că lecția a fost învățată și vom conta mai departe pe oameni care, în trecut, nu au avut probleme de integritate sau s-au ocupat cu dosare politice și așa mai departe.

Fostul vicepremier a mai povestit că a avut parte și de un incident suspect în apropierea locuinței sale, despre care spune că a fost raportat poliției.

Lorena Bogza: Da, dar nu pot să nu vă întreb, așa cum v-am întrebat mai sus, dacă v-ați adresat la organele de drept, pentru că, dumneavoastră, când erați în funcție, ați vorbit și despre faptul că ați fost amenințat și ați fost, cum să zic, așteptat lângă casă de o persoană cu cagulă pe față, etc…

Andrei Spînu: Da.

Lorena Bogza: Dar organele de drept nu trebuiau să știe faptul că, dumneavoastră, ați primit mesaje de amenințare și înainte?

Andrei Spînu: Cred că organele știu foarte bine multe lucruri și… referitor la atacul care l-am avut la poartă, nu am mai primit nicio informare de la poliție, pentru că poliția a fost informată.

Lorena Bogza: Deci a rămas așa? Nu s-a aflat nimic?

Andrei Spînu: Cel puțin eu nu cunosc. Deci pe mine nu m-au informat.

Lorena Bogza: Și nici nu bănuiesc cine ar fi putut fi?

Andrei Spînu: Nu bănuiesc pentru că, repet, persoana a fost cu o zi înainte în jurul casei mele. Eu am uitat peste camere, am văzut că a fost, cumva a investigat și când a venit era cu mănuși, cagulă, cu totul acoperit. Respectiv nu am putut să recunosc. Dar poliția are toată informația, inclusiv video de pe camere, știe, putea să investigheze.