Suveranitate pe hârtie, ruble în buzunare – De ce Poliția și Guvernul ignoră circulația valutei ilegale pe malul drept al Nistrului

O investigație jurnalistică a scos la iveală un fenomen economic ilegal în inima unui stat candidat la aderarea la UE: utilizarea rublei transnistrene — o monedă nerecunoscută internațional a unui stat separatist — în tranzacții comerciale pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale de la Chișinău.

Deși legea moldovenească stipulează clar că leul este singura monedă legală, probele video obținute în autogările din capitală și în localitățile de frontieră administrativă arată o realitate paralelă, în care instituțiile statului nu există în realitate.

Tranzacții la vedere în capitală

În principala autogară din Chișinău, jurnaliștii au reușit să cumpere bilete de călătorie folosind ruble emise de regimul criminal de la Tiraspol. Mai mult, înregistrările arată operațiuni de schimb valutar improvizate direct la ghișeele oficiale.

Solicitat de echipa de investigație, administratorul gării, Valeriu Filipovici, a respins inițial acuzațiile, numindu-le „aberații”. Confruntat cu probele video, acesta a promis o anchetă internă, subliniind că „este imposibil să se facă vânzarea în ruble deoarece bonul fiscal se eliberează doar în lei”.

Varnița: Localitatea cu două aparate de casă

Situația devine și mai complexă în satul Varnița, aflat sub jurisdicția Chișinăului, dar situat la granița cu orașul Bender (controlat de separatiști). Aici, rubla transnistreană nu este doar acceptată, ci esențială pentru supraviețuire.

Un proprietar de magazin local a explicat, sub protecția anonimatului, mecanismul prin care supraviețuiește:

„Avem două aparate de casă. Unul moldovenesc pentru lei și unul înregistrat în Bender pentru ruble. Oamenii de aici își primesc pensiile sau salariile de la Tiraspol în ruble. Dacă nu le acceptăm banii, nu avem clienți.”

Această dependență este alimentată și de infrastructura critică. Localitatea este conectată la rețelele de gaz și electricitate gestionate de Tiraspol, facturile putând fi achitate exclusiv în moneda separatistă la un oficiu poștal care funcționează sfidând legislația națională.

Valeriu Chiveri: „Nu suntem detectivi”

În ciuda dovezilor clare, reacția oficială rămâne evazivă. Inspectoratul General al Poliției predinde cinic că în ultimii cinci ani, nu au fost documentate cazuri de utilizare a valutei neautorizate în tranzacții.

Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, se preface și el că nu știe despre ce e vorba și anunță că nu deține informații despre acest subiect, adăugând: „Biroul pentru politici de reintegrare nu este un birou de detectivi. Dacă cunoașteți asemenea cazuri, este responsabilitatea dumneavoastră să le raportați.”

Republica Moldova se confruntă cu acest conflict de la începutul anilor ’90. Transnistria, o fâșie de pământ de la granița cu Ucraina, își menține independența autoproclamată cu sprijinul economic și militar al Rusiei.

Existența unei zone economice „gri” în localități de „frontieră! arată impotența Chișinăului de a-și exercita suveranitatea deplină, în timp ce declarațiile despre integrarea europeană sună tare în Capitală – realitatea din teren este cu totul și cu totul alta.