Medicii acuzați că au jefuit un pacient, în urma unui accident auto

Ministra sănătății, Ala Nemerenco, a cerut eliberarea din funcție a unui medic și a unui asistent medical de pe ambulanță, acuzați că ar fi sustras un lanț de aur de la un bărbat grav rănit într-un accident rutier, care a decedat ulterior la spital.

„Am solicitat Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească să elibereze din funcție acești angajați, deoarece practicarea profesiei medicale este incompatibilă cu cea de jefuitor”, a scris ministrul pe Facebook.

Potrivit Alei Nemerenco, prin fapta lor, cei doi lucrători medicali „au aruncat o pată de mare rușine asupra serviciului și a colegilor care își fac meseria cu sacrificiu și devotament”.

Poliția din Orhei a anunțat vineri reținerea celor doi suspecți. Medicul implicat ar fi amanetat lanțul pentru suma de 37.500 de lei, iar o parte din bani ar fi fost folosită pentru achiziționarea unui cazan și a unei pompe.

Lanțul, evaluat la aproximativ 70.000 de lei, a fost recuperat.