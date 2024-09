Medicii avertizează: Copiii folosesc medicamente pentru diabet și obezitate destinate adulților

Medicii lansează un avertisment după ce copii cu vârste de până la 10 ani folosesc medicamente precum Ozempic și Wegovy, relatează People.

Ozempic este un medicament cu prescripție medicală aprobat de FDA pentru persoanele cu diabet de tip 2, în timp ce Wegovy este aprobat de FDA pentru obezitatea cronică. Acestea sunt nume de marcă pentru semaglutid, un agonist al receptorului GLP-1 care acționează în creier pentru a influența sațietatea, și sunt ultima tendință de pierdere în greutate de la Hollywood. „Câteva dintre GLP-1 au fost aprobate pentru a fi utilizate la copii de până la 12 ani care suferă de obezitate și la copii de până la 10 ani care suferă de diabet de tip 2”, a declarat pentru Newsweek Dr. Kay Rhee – director medical al unității medicale comportamentale de la Rady Children’s Hospital. „Ele nu sunt utilizate atât de mult pentru copiii mici cu obezitate”, a adăugat ea. „Și nu știm care sunt riscurile pentru copiii foarte mici, deoarece majoritatea părinților și medicilor nu doresc să utilizeze aceste medicamente la copiii atât de mici. Chiar nu știm care sunt consecințele pe termen lung în acest moment.” În plus, Dr. Brian Erly, director medical al EDCare, a explicat că există preocupări cu privire la faptul dacă copiii sunt sau nu sunt evaluați temeinic înainte ca aceste medicamente să fie prescrise. „Corpurile copiilor cresc și se dezvoltă în ritmuri diferite, iar un copil care se dezvoltă mai târziu decât colegii săi ar putea avea un IMC ajustat ridicat”, a declarat el pentru ieșire. „Studiile au arătat că persoanele care încetează să ia GLP-1 își recapătă o mare parte din greutatea anterioară și, astfel, mulți oameni pot lua medicamentele timp de mulți ani. Efectele expunerii pe termen lung la medicamente la copiii ale căror corpuri sunt încă în curs de dezvoltare și creștere ar putea fi diferite de cele ale adulților complet dezvoltați.”

„De exemplu, există schimbări dramatice în dezvoltarea creierului care continuă până la mijlocul vârstei de 20 de ani, iar oasele noastre, de asemenea, nu își ating forța maximă decât mult după vârsta adultă”, a continuat el. „Nu știm cum un deficit caloric cauzat de administrarea unui GLP-1 ar modifica această dezvoltare”. Un raport publicat la începutul acestui an a dezvăluit că numărul de tineri adulți și adolescenți cărora li se prescrie Ozempic și medicamente similare a crescut vertiginos, cu 600% într-o perioadă de trei ani. Studiul, publicat în Journal of the American Medical Association, a analizat frecvența rețetelor eliberate adolescenților (definiți ca având vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani) și adulților tineri (18-25 de ani).

În 2020, 8 700 de rețete erau eliberate lunar pentru pacienții din această grupă de vârstă. Dar până în 2023, peste 60 000 de adolescenți și tineri adulți primeau lunar aceste medicamente. La momentul respectiv, Dr. Joyce Lee, pediatru la Universitatea din Michigan și expert în diabet, a declarat pentru Associated Press: „Chiar trebuie să ne gândim la siguranța și eficacitatea pe termen lung a acestor medicamente pentru această populație”.

