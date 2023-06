Medvedev susține că Moscova are toată libertatea de a distruge cablurile submarine de comunicaţii ale inamicilor săi

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, un aliat fidel al lui Vladimir Putin, a declarat miercuri, 14 iunie, că nu există niciun motiv pentru care Moscova să nu distrugă cablurile submarine de comunicaţii ale inamicilor săi, având în vedere ceea ce el a spus că a fost complicitatea occidentală în aruncarea în aer a gazoductelor Nord Stream, relatează News.ro.

”Dacă pornim de la complicitatea dovedită a ţărilor occidentale în aruncarea în aer a Nord Stream, atunci nu mai avem nicio constrângere – nici măcar morală – care să ne împiedice să distrugem comunicaţiile prin cablu de pe fundul oceanului ale duşmanilor noştri”, a declarat pe canalul său de Telegram, Dmitri Medvedev, care este în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei.

O scădere bruscă a presiunii pe ambele conducte Nord Stream a fost înregistrată la 26 septembrie, iar seismologii au detectat explozii, declanşând un val de speculaţii în legătură cu sabotarea unuia dintre cele mai importante coridoare energetice ale Rusiei. Încă nu este clar ce s-a întâmplat cu exactitate, iar guvernele occidentale au negat implicarea. Unii oficiali americani şi europeni au sugerat iniţial că Rusia şi-a aruncat în aer propria conductă, o interpretare respinsă de Vladimir Putin, care a spus că este o idee idioată.

În ultimele luni, ziarele americane, inclusiv prestigioasele The Washington Post, The New York Times şi The Wall Street Journal, au relatat că Agenţia Centrală de Informaţii a SUA ştia despre un complot ucrainean de a ataca conductele. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a negat însă că ţara sa ar fi implicată în sabotaj.

Cablurile submarine care străbat oceanele lumii au devenit artere esenţiale ale comunicaţiilor globale. Importanţa lor a făcut ca acestea să fie în centrul unei competiţii geopolitice în creştere între China şi Rusia, pe de o parte, şi Statele Unite şi aliaţii lor occidentali, pe de altă parte.

Rusia a afirmat în repetate rânduri că Occidentul – şi în special Statele Unite şi Marea Britanie – se află în spatele exploziilor de la Nord Stream. Kremlinul a declarat în mod repetat că lumea ar trebui să ştie adevărul despre ceea ce s-a întâmplat. Moscova a cerut o anchetă internaţională în legătură cu distrugerea conductelor, un proiect conceput de Kremlin pentru a ocoli Ucraina în vederea transportării gazului rusesc pe sub Marea Baltică direct în Europa de Vest.

”Ar fi util să ne gândim la motivele din spatele refuzului încăpăţânat al Occidentului colectiv de a lansa o anchetă internaţională transparentă şi obiectivă sub auspiciile Consiliului de Securitate al ONU”, a declarat Andrei Ledenev, ministru-consilier la Ambasada Rusiei la Washington.

