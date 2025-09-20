Merz propune ca în Germania ziua de muncă să fie de 12 ore

Guvernul Germaniei intenționează să modifice Legea timpului de muncă, permițând ca ziua de lucru să fie de până la 12 ore, cu posibilitatea ca angajații să beneficieze de zile mai scurte joi sau vineri.

În prezent, ziua de muncă este limitată la 8 ore, cu unele excepții. Noua propunere prevede o limită săptămânală de 48 de ore, ceea ce ar putea permite ca unele zile să depășească 12 ore, compensându-se prin ore mai scurte în restul săptămânii.

Scopul este ca angajații să aibă mai mult timp liber pentru familie sau odihnă. Flexibilitatea ar putea sprijini părinții, persoanele care au grijă de familie sau angajații mai în vârstă și ar putea reduce lipsa de personal.

Reforma poate fi benefică și pentru companii, care ar putea gestiona mai eficient perioadele aglomerate. De exemplu, un angajat ar putea lucra 12 ore de luni până miercuri și să aibă joi și vineri libere, ceea ce ar putea crește eficiența și satisfacția dacă regulile sunt clar stabilite.