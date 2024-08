‘Mi-a zis un prieten cu laborator. În pepenii românești testați de el a găsit de 30 de ori mai mulți nitrați decât e maxim admis legal’

Bucătarul Adrian Hădean nu a avut o experiență prea plăcută cu lubenițele în acest sezon. Hădean spune că a fost afectat digestiv timp de o lună de zile după ce a consumat pepeni. Surpriza, spune el, a venit în momentul în care a aflat că nu e singur în această situație.

„Hai că-i aproape gata sezonul pepenilor, și n-am zis nimic pe tema asta pentru că am vrut să fiu cât mai precis că nu vorbesc tâmpenii. Plecând de la impresia că anul ăsta pepenii românești s-au dus dracului (Doamne iartă-mă), impresie solidificată de faptul că am fost afectat digestiv mai bine de o lună de zile, și nu ușor, afectare care a încetat la o săptămână după ce am scos lubenița din meniu, am început să mă uit în stânga și-n dreapta, să văz dacă-s singurul în situația asta”, a explicat Hădean, pe Facebook. „Nu sunt, asta am aflat. Ba mai mult, un prieten cu mijloace (adică are laborator de testare) mi-a comunicat că-n pepenii românești testați de el a găsit de 30 de ori mai mulți nitrați decât e maxim admis legal. Înțeleg că agricultura-i grea și că anul ăsta a fost unul teribil, dar ani ca ăsta sau mai răi o să mai tot fie, și dacă ne batem joc de ce mâncăm, o să avem în plus și problema asta”, a adăugat Hădean. Bucătarul a propus și o eventuală soluție pentru această situație.

„Dacă aș fi statul român, n-aș mai autoriza nici o piață fără propriul laborator de testare, și dacă aș fi piață, n-aș lăsa pe nimeni să vândă oravă. Iubim produsul românesc, mă tot ambalez să promovez ideea de ani buni, da’ parcă nici să ne căcăm pe noi de dragul ideii nu-i amuzant”, a concluzionat Adrian Hădean. Valorile nutritionale pentru 100 de grame de pepene rosu (cf. WebMD Editorial Contributors 2020, September 19, Health Benefits of Watermelon, Diet & Weight Management in WebMD. Reviewed by MD. Brennan, D.) sunt: Calorii pepene rosu: 30;

Apă: 91%; Proteine: 0,6 grame; Carbohidrati: 7,6 grame; Zahar: 6,2 grame; Fibre: 0,4 grame; Grasime: 0,2 grame.

