Mihai Eminescu, văzut prin ochii tinerilor din Moldova și România: Premii pentru cele mai inspirate eseuri

Mai mulți elevi și tineri din Republica Moldova și România au fost premiați pentru originalitatea și profunzimea eseurilor dedicate operei lui Mihai Eminescu, în cadrul Concursului Național de eseuri „Eminescu, contemporanul nostru”. Festivitatea de premiere a avut loc la Muzeul Național al Literaturii Române, cu prilejul aniversării a 175 de ani de la nașterea poetului.

Concursul a reunit elevi de gimnaziu, liceu, colegiu și cadre didactice, iar lucrările au fost apreciate pentru modul în care valorifică actualitatea operei eminesciene și capacitatea tinerilor de a interpreta creația poetului din perspective moderne.

Felicia Cărbune, elevă la Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți, a obținut un premiu la categoria colegiu. Aceasta spune că participarea la concurs a fost o experiență de învățare intensă.

„Pentru mine, Eminescu rămâne un izvor viu al literaturii române, pentru că în opera lui găsim mereu sensuri noi, adaptate propriilor noastre contexte”, a declarat tânăra.

Premiul mare la categoria gimnaziu i-a revenit elevului Mihai Pilchin, care și-a intitulat eseul chiar „Eminescu, contemporanul nostru”.

„El pune și astăzi întrebări actuale, la fel ca în secolul XIX. Este primul meu premiu la un concurs atât de serios și mă bucur enorm”, a spus acesta.

Potrivit organizatorilor, concursul a oferit participanților șansa de a-l redescoperi pe poet dintr-o perspectivă diferită, iar interesul tinerilor pentru opera sa demonstrează relevanța continuă a acesteia.

Președintele juriului, Lucia Țurcanu, a subliniat că generația tânără îl percepe pe Eminescu drept un autor actual, adaptabil inclusiv erei digitale.

Directoarea Muzeului Național al Literaturii Române, Maria Șleahtițchi, a menționat că una dintre mizele concursului este descoperirea și promovarea tinerelor talente.

„De fiecare dată, câștigătorii locului întâi au debutat ulterior în presa literară din Chișinău. În acest an, avem deja trei astfel de oferte”, a precizat ea.

Concursul s-a desfășurat în perioada 22 septembrie – 3 noiembrie și a reunit 44 de eseuri, evaluate la patru categorii: gimnaziu (20 de lucrări), liceu (15), colegiu (7) și profesori (2).