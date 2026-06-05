Ministerul Agriculturii a acceptat revendicările strategice ale fermierilor. Ce urmează

Asociația Forța Fermierilor anunță că ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a acceptat, în urma unor discuții purtate în această săptămână, mai multe revendicări strategice ale agricultorilor. Organizația precizează însă că așteaptă până la 15 iunie clarificări privind modul de implementare a acestora și avertizează că rămâne pregătită inclusiv pentru proteste după modelul fermierilor europeni.

Potrivit unui comunicat al asociației, reprezentanții Forța Fermierilor au avut o discuție amplă cu ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, în cadrul căreia au prezentat mai multe argumente în sprijinul solicitărilor formulate anterior.

În urma dezbaterilor, ministra ar fi acceptat revendicări considerate strategice de către organizație. Este vorba despre acordarea, începând cu anul 2027, a plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, restituirea în proporție de 100% a accizelor pentru motorina utilizată la lucrările agricole, începând cu anul 2026, precum și neadmiterea majorării poverii fiscale asupra agricultorilor ca urmare a creșterii TVA la cota de 20%.

Forța Fermierilor susține că ministra a solicitat timp până la 15 iunie pentru a concretiza anumite aspecte legate de realizarea revendicărilor și pentru a purta discuții suplimentare cu ministrul Finanțelor.

Reprezentanții asociației au salutat poziția ministrei și au reiterat că sunt deschiși continuării dialogului cu autoritățile pentru identificarea unor soluții destinate fermierilor micro, mici și mijlocii din zonele rurale.

Totodată, Consiliul Forța Fermierilor a decis în unanimitate intensificarea activităților de informare a agricultorilor din teritoriu și pregătirea organizației inclusiv pentru eventuale proteste, inspirate de acțiunile fermierilor din statele europene.

La sfârșitul lunii mai, asociația a organizat un protest de avertizare în fața Guvernului și a cerut autorităților să răspundă revendicărilor agricultorilor, avertizând că, în lipsa unor măsuri concrete, ar putea recurge la noi forme de protest.