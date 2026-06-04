Marta Kos: Rusia nu are niciun cuvânt de spus în parcursul european al R. Moldova

Rusia nu are niciun cuvânt de spus în parcursul european al R. Moldova, dar asta nu înseamnă că nu încearcă să intervină în proces. Declarația a fost făcută de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Maia Sandu. Oficialul european a subliniat că R. Moldova a devenit un furnizor de securitate și că țările europene au ce învăța de la noi.

”Rusia nu are niciun cuvânt de spus în ceea ce privește parcursul european al Republicii Moldova. Asta nu înseamnă că nu încearcă să intervină în acest proces, însă voi ați avut succes în contracararea ingerințelor. Dimensiunea geopolitică a procesului de aderare devine tot mai importantă. Putem asigura securitatea Europei doar dacă implicăm și țările din vecinătate. De aceea, trebuie să lucrăm mână în mână cu Republica Moldova pentru consolidarea securității europene” a declarat Marta Kos.

Potrivit ei, experiența obținută de R. Moldova în contracararea ingerințelor ruse de la scrutinele din ultimii ani este una foarte valoroasă, pe care UE o utilizează ”acum în Armenia și, în curând, va fi folosită și în Muntenegru”.

”Modul în care europenii privesc Republica Moldova s-a schimbat. Am văzut o națiune care a reușit să reziste atacurilor hibride ale Rusiei și care a demonstrat că poate combate corupția. Republica Moldova este astăzi un contributor la securitatea europeană. Cu toții avem de învățat de la voi” a subliniat Marta Kos.

Oficialul european a mai notat că R. Moldova menține ritmul de anul trecut în implementarea reformelor necesare pentru integrarea în UE, iar acest lucru face posibilă deschiderea primului cluster de negocieri, eveniment care ar urma să aibă loc la mijlocul lunii iunie.

La rândul său, președintele Maia Sandu și-a exprimat convingerea că negocierile vor fi deschise cât de curând.

”Comisia Europeană, Consiliul și toate statele membre confirmă că Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile pe toate grupurile de capitole. Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă pentru începerea pregătirilor în vederea deschiderii oficiale a primului cluster de negocieri cu Republica Moldova și Ucraina. Suntem gata pentru pasul următor. Sunt convinsă că vom vedea decizia oficială privind deschiderea primului cluster și ne dorim să vedem decizii similare și pentru celelalte grupuri de capitole” a declarat șeful statului.

Maia Sandu a reiterat angajamentul autorităților de a continua implementarea reformelor necesare nu doar pentru avansarea în parcursul de integrare în UE, ci și pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor.

Totuși, șeful statului a avertizat că, în ciuda înfrângerilor suferite la alegerile precedente din R. Moldova, Rusia va continua să răspândească narațiuni false pentru a opri parcursul nostru european.

”Ingerințele ruse sunt constante. Din păcate, aceasta este realitatea. Trebuie să înțelegem acest lucru și să facem față acestor provocări, indiferent dacă negocierile vor fi deschise în următoarele zile sau nu. Este vorba despre ingerințe permanente, iar răspunsul nostru trebuie să fie unul la fel de constant. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei demonstrează că nimeni nu este în siguranță. Federația Rusă poate utiliza și alte instrumente ale războiului hibrid pentru a destabiliza democrațiile europene. Atât timp cât acest război continuă, trebuie să fim preocupați de securitate și să colaborăm pentru consolidarea ei” a conchis Maia Sandu.