Ministrul de Externe al Ucrainei: Moldova, Ucraina și Europa nu au nevoie de alt front în Transnistria

Republica Moldova, Ucraina și toată Europa vor ține sub control o eventuală escaladare în Transnistria pentru a preveni crearea unui alt front, a declarat ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, în cadrul unei întâlniri comune cu omologul său danez, Jeppe Kofod la Kiev.

Șeful diplomației ucrainene a menționat că Ucraina va continua să susțină suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și va coopera cu Chișinăul în această direcție.

„Deși, să fim sinceri, ne așteptam la un răspuns mai bun din partea Moldovei la cererile noastre de sprijin la începutul invaziei ruse”, a declarat Kuleba unui corespondent al agenției Ukrinform.

„Moldova nu are nevoie de alt front în Transnistria, Ucraina nu are nevoie de acest front. Sunt convins că nici Europa nu are nevoie de el. Prin urmare, împreună vom opri o eventuală escaladare și vom menține situația sub control”, a mai declarat oficialul ucrainean.

Astfel, potrivit publicației britanice „The Times”, care citează surse din serviciile secrete ucrainene, există „o serie de indicatori” care denotă că Rusia pregătește un atac asupra Moldovei în viitorul apropiat.

În special, informațiile ucrainene înregistrează anumite activități pe aerodromul de la Tiraspol.

Unele surse spun că Rusia intenționează să efectueze o aterizare aeriană pe avioane de transport Il-76 și elicoptere în Transnistria, care vor zbura din Crimeea ocupată.

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Google News!