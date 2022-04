Ministrul rus de externe a călătorit în Japonia în compania amantei sale Polyakova și a oligarhului Deripaska, care a călătorit cu escorta sa Lobanova / Investigație The Insider

The Insider și New Lines au aflat că ministrul rus de externe Serghei Lavrov a călătorit în Japonia cu o vizită oficială în martie 2018, în compania amantei sale Svetlana Polyakova și a oligarhului Oleg Deripaska, care a călătorit cu escorta sa Ekaterina Lobanova. Investigațiile anterioare privind legăturile corupte ale lui Lavrov cu Polyakova și Deripaska confirmă acest lucru.

The Insider and New Lines au obținut o fotografie a lui Serghei Lavrov, amanta lui Svetlana Polyakova (stânga), Oleg Deripaska, escorta Ekaterina Lobanova (lângă Deripaska), Gennady Rovner (poartă o jachetă portocalie), fosta proprietară a unui lanț cu îmbinare și acum președinte al consiliului de administrație al Fundației pentru Programe Avansate și Angelo Koo, președinte al Fundației pentru Dezvoltare China din Taiwan (rândul de sus, al doilea din stânga) care pozează în fața unui restaurant japonez.

Fotografia a fost făcută în timpul vizitei oficiale a lui Lavrov în Japonia, la sfârșitul lunii martie 2018, în timpul căreia ministrul s-a întâlnit cu omologul său japonez Taro Kono și, printre altele, le -a cerut colegilor săi japonezi să-i localizeze pe Serghei Skripal și pe fiica sa Iulia, care fuseseră otrăviți cu Novichok în Salisbury la începutul acelei luni (The Insider și Bellingcat au descoperit că Skriplas-ul fusese otrăvit de ofițerii GRU Alexander Mishkin, Anatoly Chepiga și Denis Sergeyev).

Prezența interpretului lui Lavrov (rândul de sus, stânga), care participă la multe evenimente oficiale și nu doar oficiale , este o dovadă în plus că fotografia a fost făcută în timpul unei vizite oficiale.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe Maria Zakharova și interpretul lui Lavrov (dreapta)

Între Lavrov și Deripaska se află modelul Yekaterina Lobanova, care, judecând după multitudinea de fotografiile ei nud, iese la lumina lunii ca o escortă.

Software-ul de recunoaștere facială Microsoft Azure și alte programe similare confirmă că Lobanova și persoana din fotografia cu Lavrov și Deripaska sunt una și aceeași persoană:

Amanta lui Lavrov, Svetlana Polyakova, a făcut anterior obiectul unei investigații a publicației Vazhniye Istorii, care a dezvăluit că familia Polyakova a achiziționat bunuri în valoare de peste un miliard de ruble, iar rudele ei au fost angajate în funcții cheie la Ministerul de Externe. În plus, Vazhniye Istorii a putut să-și găsească numărul de telefon și a folosit aplicații speciale pentru a verifica cum era listată în telefoanele altor persoane: pe unele liste de contacte Polyakova a fost menționată ca „Svetlana Lavrova” sau „Lavrova, Svetlana”. De menționat că ministrul are o soție oficială, Maria, care, spre deosebire de Polyakova, a fost supusă sancțiunilor externe. Cu toate acestea, fiica Poliakovei, Polina Kovaleva, care deține un apartament în Londra în valoare de 4,4 milioane de lire sterline, a fost sancționată de Marea Britanie.

Amanta lui Lavrov nu are surse oficiale de venit care să-i explice averea și nici Lavrov, care deține imobiliare în valoare de peste jumătate de miliard de ruble .

Fotografia lui Lavrov și Deripaska confirmă ancheta echipei Navalny , care a constatat că ministrul rus de externe și amanta sa Svetlana Polyakova, împreună cu mama și fiica ei, zboară în avioanele lui Deripaska, navighează pe iahturile sale și locuiesc în casele sale de la ora 19:00. cel puțin 2014. În special, rudele lui Lavrov au folosit avioanele oligarhului pentru a zbura către Muntenegru, Austria, Germania, Norvegia și alte țări. Polina, fiica vitregă a ministrului de externe, a postat în mod repetat fotografii din casele deținute de Deripaska. De exemplu, ea a fost în vacanță la vila oligarhului din Muntenegru și și-a sărbătorit cea de-a 22-a aniversare la vila lui din Sardinia. În același timp, Polina numește bunurile imobiliare ale lui Deripaska „a doua casă”.

Fiica vitregă a lui Lavrov, Polina Kovaleva, la vila lui Deripaska

Deripaska însuși a fost supus sancțiunilor SUA în 2018, în calitate de oligarh care acționează în numele oficialilor ruși. Printre altele, Deripaska a avut o relație strânsă cu Paul Manafort, președintele personalului de campanie al lui Donald Trump și lobbyist al guvernului ucrainean pro-rus condus de fostul președinte Viktor Ianukovici. Manafort îi datora lui Deripaska 10 milioane de dolari pentru un împrumut pentru o societate mixtă eșuată și probabil că l-a rambursat stabilind contacte cu sediul lui Trump. Manafort a fost condamnat în 2018 de un tribunal federal american pentru acuzații de evaziune fiscală, fraudă bancară, nedezvăluirea unui cont ascuns la o bancă străină și conspirație cu autorități străine. Condamnat la șapte ani și jumătate de închisoare, el a fost grațiat de Trump în decembrie 2020.