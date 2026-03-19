Moldova extinde lista sancțiunilor: Jurnaliști și artiști ruși, vizați de restricții

Republica Moldova a extins lista persoanelor vizate de măsuri restrictive, în contextul alinierii la sancțiunile Uniunii Europene privind acțiunile destabilizatoare ale Rusiei. Pe listă se regăsesc mai mulți jurnaliști și oameni de cultură, acuzați că ar fi promovat propagandă și dezinformare în sprijinul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Printre aceștia se numără Dumitru Guberniev, director al unui canal TV rus și consilier al ministrului sportului, despre care se afirmă că și-ar fi folosit influența pentru a justifica agresiunea militară. De asemenea, a fost inclusă Ekaterina Andreeva, prezentatoare a postului rus „Pervîi Kanal”, acuzată de răspândirea propagandei pro-Kremlin.

În listă mai figurează Maria Sittel, prezentatoarea programului de știri „Vesti” de la canalul TV „Rossia”, și Pavel Zarubin, coprezentator al emisiunii „Moscova. Kremlin. Putin”. Lista conține și nume din domeniul cultural rus, precum Roman Ciumakov și Serghei Polunin, despre care se afirmă că ar fi susținut public politicile Kremlinului și acțiunile armatei ruse.

Potrivit deciziei, persoanele vizate sunt considerate responsabile de acțiuni ce subminează democrația, statul de drept și securitatea regională, inclusiv prin manipulare informațională și ingerințe externe.

Sancțiunile prevăd înghețarea activelor, interzicerea intrării pe teritoriul țării și restricții asupra activităților economice.

După 24 februarie 2022, ca răspuns la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, UE a extins semnificativ sancțiunile. Lista vizează aproape 2 600 de persoane și organizații.