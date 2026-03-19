VIDEO Premieră în războiul din Golf. Un avion F-35 a fost lovit de către iranieni. Imagini cu momentul impactului

Un avion de vânătoare F-35 american a efectuat o aterizare de urgenţă la o bază aeriană americană din Orientul Mijlociu după ce a fost lovit de ceea ce se crede a fi un tir provenit din Iran, potrivit a două surse familiarizate cu situaţia citate de CNN.

Căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, a declarat că avionul de luptă de generaţia a cincea „zbura într-o misiune de luptă deasupra Iranului” când a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgenţă.

Iran just released footage reportedly showing one of its air defense systems successfully hitting an American F-35. pic.twitter.com/lWxzJsw5PN — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 19, 2026

Hawkins a spus că aeronava a aterizat în siguranţă, iar incidentul este în curs de investigare.

„Aeronava a aterizat în siguranţă, iar pilotul se află într-o stare stabilă”, a adăugat Hawkins. „Acest incident este în curs de investigare”, a menţionat el.