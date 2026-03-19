Cum Poliția ar încerca să mușamalizeze un caz de abuz asupra persoanelor LGBTQI+

Redacția diez a intrat în posesia unei înregistrări video în care Poliția Republicii Moldova ar încerca să mușamalizeze un posibil caz de abuz comis de colegii săi asupra unei persoane din comunitatea LGBTQI+. Oamenii legii ar convinge persoana supusă abuzului să nu depună o plângere împotriva colegilor vizați, care anterior i-ar fi cerut mită de 3.000 de lei pe motiv că face parte din comunitatea LGBTQI+.

În același timp, oamenii legii au publicat un comunicat oficial în care neagă abuzul, dând vina pe persoanele care au vorbit despre caz.

Despre abuz a vorbit inițial activista Angelica Frolov. Ea a menționat că o tânără ar fi fost oprită de doi polițiști, care i-ar fi verificat forțat telefonul și, după ce au găsit fotografii personale, i-ar fi cerut 3.000 de lei, invocând orientarea sa sexuală.

Ulterior, Poliția a negat informația, solicitând „cetățenilor să prezinte informațiile în mod corect” și să nu creeze postări „cu scopul de a genera vizualizări sau de a-și promova imaginea personală”. La acest anunț Poliția a etichetat-o pe Angelica Frolov.

Între timp, victima a apelat la 112 pentru a depune o plângere privind abuzurile comise de cei doi oameni ai legii. Discuția ulterioară a fost înregistrată și arată cum polițiștii nou-veniți ar încerca să mușamalizeze cazul.

Pe parcursul discuției victima spune că cei doi polițiști i-au luat telefonul și i-au vizualizat fotografiile intime. Ulterior, aflând că face parte din comunitatea LGBTQI+, unul dintre polițiști i-ar fi cerut 3.000 de lei, susținând că în Republica Moldova „ar fi ilegal” să fii lesbiană. Mai mult, polițistul ar fi amenințat persoana vizată că o va alunga din țară.

Victima și-ar fi recuperat telefonul după ce a spus că își va suna prietena să aducă banii. Când prietena sa a venit și a început să fotografieze polițiștii, aceștia au plecat de la fața locului.

Polițistul nou-venit s-a prezentat drept șeful primilor doi polițiști. El a menționat că „ei sunt băieți tineri și nu au citit până la urmă legea”. Ulterior, a adăugat că polițiștii „lucrează multe ore” și că aceștia ar fi cerut mită „fiindcă nu s-au odihnit”.

Polițist: Noi putem să-i chemăm și ei își vor cere scuze. Ei deja nu vor mai lucra la noi.

Persoana vizată: Haideți să scriem o plângere.

Polițist: Noi le vom organiza…

Persoana vizată: Nu, noi nu vrem să ne întâlnim cu ei. Nu avem nevoie de scuze.

Polițist: Eu vă înțeleg, dar și voi înțelegeți-ne pe noi. Nici noi nu avem un lucru ușor.

Persoana vizată: Haideți să scriem o plângere.

Polițist: Și voi nu vreți să vă întâlniți?

Persoana vizată: Nu. Dacă vom tolera asemenea cazuri, ele vor continua să existe. Eu înțeleg că aveți un lucru greu, dar asta nu presupune verificarea telefoanelor altor persoane și solicitarea mitei.

Polițist: Dumneavoastră înregistrați discuția noastră?

Persoana vizată: Dar ar trebui să o înregistrăm?

Polițist: Nu, doar întrebăm ca să știm cum să discutăm cu dumneavoastră.

Persoana vizată: Nu, nu înregistrăm.

Polițist: […] Problema este că, dacă vom deschide acest dosar, ei sunt băieți tineri și vor avea probleme mari.

„Noi am venit aici ca să-i pedepsim pe cei doi polițiști. Dacă veți merge mai departe, va trebui să vă demonstrați dreptatea și nu este clar unde veți ajunge. Ei nu vor mai lucra la noi, iar astfel vom da un exemplu celorlalți polițiști”, a declarat polițistul, cerându-și în repetate rânduri scuze pentru comportamentul colegilor săi.