Zăpadă, vânt și ger de până la -10 grade. Cum va fi vremea în noaptea de Revelion

Meteorologii anunță pentru noaptea dintre ani temperaturi de până la -10 grade. Ger, vânt și zăpadă ne așteaptă de Revelion. Va ninge în ajun de Anul Nou și în prima zi din 2026.

„În noaptea dintre ani ne așteaptă temperaturi destul de reci, cu valori termice între -10 și -5 grade Celsius. Pe alocuri ziua va ninge. Ziua la fel se va menține rece, cu valori între -6 și -1 grade”, a precizat pentru IPN șeful Direcției prognoze meteorologice din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadii Roșca.

Vineri ziua, termometrele vor indica în jur de 0 grade, iar noaptea – între -3 și -8 grade Celsius.

Sâmbătă se va încălzi. Maximele vor urca până la +9 grade, minimele se vor situa în jur de zero grade.