Social

Zăpadă, vânt și ger de până la -10 grade. Cum va fi vremea în noaptea de Revelion

Photo of Timpul.md Timpul.md31 decembrie 2025
0 0

Meteorologii anunță pentru noaptea dintre ani temperaturi de până la -10 grade. Ger, vânt și zăpadă ne așteaptă de Revelion. Va ninge în ajun de Anul Nou și în prima zi din 2026.

„În noaptea dintre ani ne așteaptă temperaturi destul de reci, cu valori termice între -10 și -5 grade Celsius. Pe alocuri ziua va ninge. Ziua la fel se va menține rece, cu valori între -6 și -1 grade”, a precizat pentru IPN șeful Direcției prognoze meteorologice din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadii Roșca.

Vineri ziua, termometrele vor indica în jur de 0 grade, iar noaptea – între -3 și -8 grade Celsius.

Sâmbătă se va încălzi. Maximele vor urca până la +9 grade, minimele se vor situa în jur de zero grade. 

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md31 decembrie 2025
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *