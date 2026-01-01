Bulgaria intră în zona euro: pas strategic, cu beneficii clare și riscuri asumate

Bulgaria a devenit, începând cu 1 ianuarie 2026, al 21-lea stat membru al zonei euro, marcând una dintre cele mai importante schimbări economice din istoria recentă a țării. Odată cu acest pas, în Uniunea Europeană mai rămân doar șase state care își păstrează moneda națională: Suedia, Danemarca, Ungaria, Polonia, România și Cehia.

Premierul bulgar Rosen Jeliazkov a declarat că euro nu este „doar o monedă, ci o alegere strategică”, menită să consolideze poziția Bulgariei în Europa și să ofere mai multă stabilitate economică. Mesajul a fost transmis la Sofia, în cadrul unei conferințe dedicate viitorului economic al țării.

La rândul său, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a subliniat că adoptarea monedei euro va întări fundamentul economiei bulgare, va spori reziliența la șocuri externe și va consolida vocea Sofiei în procesul decizional al zonei euro.

Totuși, experții avertizează că așteptările populației sunt adesea supraevaluate. Economista Roșița Rangelova atrage atenția că aderarea nu garantează automat creșterea nivelului de trai, în lipsa reformelor structurale amânate. Fără acestea, Bulgaria riscă să rămână un membru vulnerabil al zonei euro.

Procesul de aderare a început oficial în 2018, iar din 2020 leva bulgărească a fost ancorată de euro prin mecanismul cursului de schimb. În iunie 2025, atât Comisia Europeană, cât și BCE și Eurogrupul au dat undă verde aderării, considerând economia suficient de pregătită pentru tranziție.

Datele macroeconomice susțin această decizie: inflația a scăzut la aproximativ 2,8%, față de 13% în 2022, deficitul bugetar se menține în jur de 3%, iar datoria publică este de aproximativ 24% din PIB, mult sub pragul de 60% stabilit de UE. Prognozele indică o creștere economică de 3% în 2025, 2,7% în 2026 și 2,1% în 2027.

Cu toate acestea, instabilitatea politică rămâne o vulnerabilitate majoră. Bulgaria a organizat șapte alegeri parlamentare din 2021, iar demisia guvernului Jeliazkov, în decembrie 2025, pe fondul protestelor anticorupție, accentuează incertitudinea. Experții avertizează că noi alegeri și lipsa unei guvernări stabile ar putea afecta încrederea investitorilor, în pofida avantajelor aduse de adoptarea euro.