Moldova participă la Festivalul Internațional al Gastronomiei din Paris

Republica Moldova participă, în perioada 11-14 septembrie, la cea de-a VII-a ediție a Festivalului Internațional al Gastronomiei de la Paris. Evenimentul reunește zeci de țări și tradiții culinare, oferind vizitatorilor șansa de a descoperi patrimoniul gastronomic și cultural internațional, dar și de a explora noile tendințe din arta culinară.

Festivalul se desfășoară într-un loc pitoresc, în apropierea Turnului Eiffel. Potrivit misiunii diplomatice, Moldova propune la standul său gusturi autentice și delicii tradiționale pregătite de un restaurant din Chișinău, precum și dulciuri realizate de cofetari din diasporă. Țara este reprezentată și prin vinurile autohtone, oferite de mai multe vinării din Republica Moldova.

Programul artistic va fi susținut sâmbătă de Corala de copii „Sfântul Gheorghe”, de la Centrul Cultural Villeneuve-Saint-Georges, precum și de ansamblurile „Datina” și „Mugurașii”.

Duminică va evolua ansamblul de dansuri „Doruleț”, din cadrul Centrului Cultural „Sfântul Ștefan cel Mare” din Montreuil.