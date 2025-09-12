Moldova și România lansează strategia comună de dezvoltare regională

Republica Moldova și România au inițiat un proiect comun pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare regională, sprijinit financiar de Uniunea Europeană. Proiectul urmărește să optimizeze gestionarea fondurilor de preaderare și să creeze un cadru de cooperare durabil între cele două state, cu beneficii concrete pentru comunitățile locale.

Inițiativa vizează creșterea eficienței investițiilor în regiuni, consolidarea capacității administrative și stimularea dezvoltării economice, cu accent pe infrastructură, educație și servicii publice. Strategia se dorește un instrument care să transforme resursele disponibile în rezultate vizibile pentru cetățeni.

Experții implicati în proiect subliniază că aceasta colaborare nu este doar o formalitate, ci un pas real spre integrarea Moldovei în mecanismele europene de dezvoltare. În plus, proiectul va facilita schimbul de bune practici între autoritățile locale și centrale din cele două țări.

Proiectul prevede consultări publice și implicarea actorilor locali, astfel încât nevoile comunităților să fie reflectate în planurile de dezvoltare. Accentul se pune pe crearea de oportunități economice, reducerea disparităților regionale și creșterea calității vieții în zonele vizate.

Pe termen lung, colaborarea Moldovei și României ar putea servi drept model pentru alte regiuni europene care caută să-și maximizeze impactul fondurilor externe și să dezvolte politici regionale coerente, durabile și eficiente.