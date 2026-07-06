Moldovenii, interogați ore întregi la frontiera Rusiei. Telefoanele, verificate

Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova informează cetățenii care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Ruse că, în ultima perioadă, au fost înregistrate tot mai multe cazuri în care moldovenii au fost supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus.

Potrivit MAE, situațiile au vizat în special bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoane care dețin pașapoarte eliberate recent, cetățeni care au călătorit în Ucraina, persoane care călătoresc singure sau care dețin și cetățenia Federației Ruse.

Cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor verificări și chestionări extinse, care pot dura între trei și 12 ore. De asemenea, documentele de călătorie pot fi reținute temporar pe durata verificărilor.

MAE menționează că unor persoane li se poate solicita să semneze documente privind prelucrarea datelor cu caracter personal și să permită accesul la telefoane mobile, calculatoare sau alte dispozitive electronice.

Au fost semnalate cazuri în care refuzul de a semna astfel de documente a dus la refuzul intrării în Federația Rusă sau la aplicarea unor măsuri administrative.

Totodată, autoritățile pot examina, copia sau descărca datele stocate pe dispozitivele electronice. Cetățenii pot fi fotografiați, li se pot preleva amprentele digitale, iar în unele cazuri a fost solicitată acceptarea testării cu poligraful.

Persoanele verificate pot fi întrebate despre activitatea profesională, membrii familiei, domiciliu, deplasările în alte state, inclusiv în Ucraina, precum și despre opiniile privind războiul din Ucraina sau alte subiecte cu caracter politic.

MAE precizează că neconformarea la solicitările autorităților poate duce la refuzul intrării în Federația Rusă sau la aplicarea altor măsuri prevăzute de legislația locală.

De asemenea, verificările pot provoca întârzieri semnificative, inclusiv pierderea curselor aeriene sau a conexiunilor de transport, fără eliberarea unor documente justificative.

Ministerul mai anunță că autoritățile Republicii Moldova au primit informații despre cazuri în care persoane aflate în detenție administrativă ar fi fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse.

În acest context, MAE recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evalueze cu atenție necesitatea deplasărilor în Federația Rusă, să se informeze în prealabil despre condițiile de intrare și ședere și să consulte recomandările oficiale de călătorie publicate de minister.

Cetățenii care întâmpină dificultăți sunt îndemnați să contacteze cât mai rapid misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al Republicii Moldova.

MAE precizează că monitorizează în continuare evoluția situației și va informa cetățenii despre eventuale modificări relevante privind condițiile de călătorie și ședere în Federația Rusă.