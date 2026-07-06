R. Moldova și Ucraina, mai aproape de UE. Un nou cluster de negocieri va fi deschis

Statele membre ale Uniunii Europene au decis să deschidă un nou cluster de negocieri de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina. Potrivit Euronews, ceremonia oficială este programată pentru 14 iulie.

Decizia a fost luată la sfârșitul săptămânii trecute, după ce Ungaria și-a dat acordul pentru ca Uniunea Europeană să transmită R. Moldova și Ucrainei o scrisoare oficială prin care este inițiat procesul de deschidere a celui de-al șaselea cluster de negocieri, intitulat „Relații externe”.

Potrivit sursei citate, această decizie presupune aprobarea așa-numitei „scrisori de screening”, document care confirmă finalizarea evaluării compatibilității legislației R. Moldova și Ucrainei cu legislația Uniunii Europene în domeniile vizate de acest cluster.

Cel de-al șaselea cluster cuprinde capitole ce vizează politica externă și de securitate comună, politica comercială și relațiile cu statele terțe.

Transmiterea scrisorii nu înseamnă însă deschiderea oficială a negocierilor în acest domeniu, ci reprezintă primul pas procedural. În etapa următoare, R. Moldova și Ucraina își vor prezenta pozițiile, iar ulterior Comisia Europeană va elabora proiectele pozițiilor comune de negociere, care vor trebui aprobate în unanimitate de toate statele membre ale Uniunii Europene.

Dacă procedura va decurge conform calendarului stabilit, deschiderea oficială a celui de-al șaselea cluster de negocieri este așteptată pe 14 iulie, în cadrul reuniunii miniștrilor afacerilor europene ai Uniunii Europene.

R. Moldova a deschis oficial negocierile pentru primul cluster, „Valori fundamentale”, la 15 iunie. Acesta include domenii precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice, sistemul judiciar și respectarea drepturilor fundamentale.