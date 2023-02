Nicu Popescu, înaintea Consiliului Afaceri Externe al UE la Bruxelles: „Moldova este grav afectată de războiul brutal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, este ținta unor atacuri hibride inițiate”

Republica Moldova, aflată într-o regiune foarte periculoasă, este grav afectată de războiul brutal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, este ținta unor atacuri hibride inițiate și sponsorizate de Moscova, dar și de politicieni locali, unii dintre care aflați în căutare internațională. Declarațiile au fost făcute de ministrul de Externe, Nicu Popescu la Bruxelles, înaintea Consiliului Afaceri Externe al UE unde urmează să prezinte partenerilor europeni prioritățile noului guvern al Republicii Moldova, transmite Radio Chișinău.

Șeful diplomației de la Chișinău s-a referit la riscurile de securitate reprezentate de prezența ilegală a trupelor ruse în regiunea separatistă transnistreană, subliniind faptul că în prezent Ucraina apără militar și R. Moldova.

De asemenea, Nicu Popescu s-a referit și la informațiile recente privind planurile Rusiei de a organiza o lovitură de stat în Republica Moldova menționând că nu sunt noi dar că e prima dată când aceste informații au fost făcute publice.

„Nu este prima dată când R. Moldova se confruntă cu asemenea amenințări. Doar că de această dată ele sunt publice și toată lumea se concentrează mai mult pe aceste informații. Pot să vă spun că da, riscurile există, dar Moldova a reușit să le neutralizeze în ultimul an. Am reușit să menținem pacea și calmul pe teritoriul nostru. Suntem concentrați să menținem pacea și stabilitatea și în regiunea transnistreană. Am reușit să asigurăm resurse energetice, termice și economia funcțională. Da, riscuri există. Nimeni nu neagă acest lucru, dar cum spuneam reușim să le facem față într-un mod care să ne permită să continuăm reformele, să consolidăm reziliența și să accelerăm integrarea în Uniunea Europeană”, a spus Nicu Popescu.

La reuniune, oficialul moldovean se va referi la progresul în implementarea celor nouă recomandări ale Comisiei Europene din iunie anul trecut și la accelerarea procesului de armonizare a legislației naționale cu cea europeană.

Nicu Popescu va mai aborda și amenințările cu care se confruntă Chișinăul, securitatea regională în contextul războiului rus de agresiune împotriva Ucrainei, consolidarea rezilienței Rep. Moldova și sprijinul important oferit de Uniunea Europeană în acest sens.

De asemenea, în cadrul întâlnirilor cu oficialii europeni va fi discutată și organizarea la începutul lunii iunie în Rep. Moldova a Summit-ului Comunității Politice Europene.

