Nicușor Dan, vizită oficială în Polonia. Securitatea și economia, pe agenda discuțiilor de la Varșovia

Președintele Nicușor Dan efectuează joi o vizită strategică la Varșovia, la invitația omologului său polonez, Karol Nawrocki. Agenda discuțiilor este dominată de provocările de securitate de pe Flancul Estic și de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Vizita subliniază parteneriatul dintre cele două state, marcând totodată Ziua Solidarității româno-polone. Pe lângă întrevederile cu oficialii de rang înalt, șeful statului va participa la un eveniment economic de amploare pentru stimularea investițiilor bilaterale.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, va efectua joi, 5 martie 2026, o vizită la Varşovia”. Anunțul a fost făcut la invitaţia Preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki. Cu acest prilej, Preşedintele României va mai avea întrevederi cu Prim-ministrul polon, Donald Tusk. El se va întâlni și cu Mareşalul Seimului Republicii Polone, Włodzimierz Czarzasty. Va avea discuții și cu Mareşalul Senatului, Małgorzata Kidawa-Błońska. Preşedintele Nicuşor Dan va participa şi la un eveniment economic. Acesta este organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Polono-Română, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Parteneriatul Strategic și cooperarea economică

Avansarea Parteneriatului Strategic dintre România şi Republica Polonă este o prioritate. O mai bună cooperare la nivel european şi aliat definește această vizită. Vor fi discutate priorităţile de pe agenda bilaterală. Se vor analiza proiectele majore din cadrul Parteneriatului Strategic. Se pune accent pe dezvoltarea schimburilor economice şi a investiţiilor, arată comunicatul oficial.

„Tema securităţii europene va reprezenta un subiect principal al discuţiilor, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi de conflictele din Orientul Mijlociu. Astfel, convorbirile se vor axa pe colaborarea României şi a Poloniei pentru menţinerea solidarităţii europene şi aliate, cu obiectivul principal de întărire a posturii de descurajare pe Flancul Estic al NATO. Vor fi discutate modalităţile cele mai bune pentru a dezvolta cooperarea bilaterală în domeniul securităţii şi al industriei apărării, precum şi la nivel multilateral, în cadrul oferit de Formatul Bucureşti 9, a cărei următoare reuniune va avea loc anul acesta la Bucureşti în luna mai”, subliniază Administraţia Prezidenţială.

Pentru o coordonare strânsă între România şi Polonia, urmează a fi abordate şi teme de actualitate precum cele privind agenda Consiliului European, procesul de extindere a Uniunii Europene, relaţia transatlantică, sprijinul pentru Ucraina şi situaţia din Republica Moldova.

Solidaritatea româno-polonă

Potrivit Cotroceniului, vizita are loc în contextul Zilei Solidarităţii româno-polone, pe 3 martie. Această dată marchează semnarea „Convenţiei de alianţă defensivă” din 1921. Documentul este un simbol al prieteniei și al legăturilor profunde care unesc poporul român şi cel polonez de peste un secol.

Vizita preşedintelui are loc la două zile după vizita ministrului de Externe, Oana Ţoiu. Aceasta s-a aflat la Varşovia pentru discuţii cu omologul său, Radoslaw Sikorski.