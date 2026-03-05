Autoritățile anunță modificarea sistemului fiscal din R. Moldova

Autoritățile pregătesc o nouă politică fiscală pentru anul viitor, care ar putea aduce modificări importante la impozitarea salariilor, a companiilor și a bunurilor imobile. Proiectul se află în faza de elaborare și este discutat cu mediul de afaceri și partenerii internaționali.

Una dintre principalele schimbări vizează taxarea veniturilor salariale. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, afirmă că sistemul actual este prea complicat și împovărător, inclusiv pentru cei cu venituri mici. În prezent, impozitele și contribuțiile reținute din salariu ajung la circa 35%, iar în sectorul public chiar la 40%.

„Obiectivul nostru este, în primul rând, să unificăm toate impozitele legate de salarii într-un singur impozit, ca să aducem acea simplitate și transparență”, a declarat ministrul.

O altă modificare analizată ține de scutirea personală, care ar urma să fie gestionată automat de stat, și nu de angajatori. Potrivit oficialului, actualul sistem duce la situația în care veniturile mici sunt taxate disproporționat. Reforma ar urmări aplicarea unui principiu gradual: povara fiscală să crească odată cu veniturile.

„Noi, astăzi, în regimul actual, taxăm salariile minime cu impozitul maxim. Este un paradox și o anormalitate”, a spus Gavriliță, menționând că scopul este creșterea puterii de cumpărare, nu menținerea artificială a unor prețuri scăzute.

Schimbări sunt analizate și pentru mediul de afaceri. Ministrul susține că a identificat 15 regimuri fiscale diferite, unele cu taxe foarte mici, altele cu impozite ridicate, ceea ce creează inechități și oportunități de „optimizare”. Autoritățile vor un sistem mai clar și mai previzibil, dar intenționează să mențină cota zero pentru profitul reinvestit.

În paralel, impozitele locale ar putea fi influențate de reevaluarea bunurilor imobile, care va intra în vigoare de anul viitor. Noile valori cadastrale ar putea duce la majorări în anumite cazuri. Totuși, Guvernul precizează că nivelul taxelor este stabilit de primării, nu de autoritățile centrale.

Pentru a preveni eventuale abuzuri, Ministerul Finanțelor analizează introducerea unor plafoane pentru impozitele pe proprietate și simplificarea sistemului de taxe locale, astfel încât atât administrațiile publice, cât și contribuabilii să gestioneze un mecanism mai clar și mai eficient.